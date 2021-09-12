نادي المئة ومطاردة دروجبا.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام ليدز؟

الأحد، 12 سبتمبر 2021 - 19:46

كتب : محمود ضياء

ليفربول - ليدز - محمد صلاح

شارك محمد صلاح مع فريقه ليفربول في الفوز على ليدز يونايتد بثلاثة أهداف دون رد ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح سجل أول أهداف ليفربول مع الدقيقة 20 مستغلا تمريرة من ترينت ألكساندر آرنولد.

هدف صلاح هو الـ100 له في الدوري الإنجليزي الممتاز بواقع 98 هدفا مع ليفربول وهدفين مع تشيلسي.

وأصبح صلاح خامس أسرع لاعب يصل لـ100 هدف في البريميرليج بعد آلان شيرار وهاري كين وتييري هنري وسيرجيو أجويرو.(طالع التفاصيل)

طالع كل تفاصيل أهداف صلاح الـ99 قبل اليوم من هنا

صلاح هو ثاني لاعب إفريقي يسجل 100 هدف او أكثر في البريميرليج بعد ديدييه دروجبا صاحب الـ104 هدف.

جناح ليفربول هو اللاعب رقم 30 الذي يصل لـ100 هدف في البريميرليج طوال تاريخه.

نستعرض معا أرقام صلاح أمام ليدز:

التسديدات: 3

التسديد على المرمى: 2

صناعة الفرص: 4

التمريرات الصحيحة: 25 بدقة تمرير 76%

العرضيات: 2 منها 1 صحيحة

إهدار الفرص المؤكدة: 1

الصراعات الثانية: 6 فاز منها بـ3

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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