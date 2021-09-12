كل ما تود معرفته عن 99 هدفا سجلهم صلاح في الدوري الإنجليزي

يحتاج محمد صلاح إلى هدف واحد فقط في شباك ليدز يونايتد يوم الأحد ليصل إلى هدفه رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل ليفربول ضيفا على ليدز ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي في الخامسة والنصف مساء.

سجل صلاح هدفه رقم 99 على ملعب أنفيلد ضد ناديه السابق تشيلسي، والذي سجل له أيضًا هدفين في المسابقة خلال موسم 2013-2014.

وإليكم قصة 99 هدفا سجلهم صلاح في البريمييرليج

عدد الأهداف بالموسم

تقسيم الأهداف بالدقائق

صانعو أهداف صلاح

كيف سجل صلاح

ضحايا صلاح

هدافو البريمييرليج عبر التاريخ