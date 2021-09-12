خامس أسرع لاعب في التاريخ.. صلاح يصل للهدف الـ100 في الدوري الإنجليزي

سجل محمد صلاح لاعب ليفربول الهدف الـ100 له في البريميرليج مع الريدز وتشيلسي أمام ليدز يونايتد في الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح سجل 98 هدفا مع ليفربول في البريميرليج وهدفين مع تشيلسي.

ووقع صلاح على هدفين في موسم 2013-2014، و32 هدفا موسم 2017-2018، و22 هدفا موسم 2018-2019، و19 هدفا موسم 2019-2020، و22 هدفا موسم 2020-2021 وثلاثة أهداف حتى الآن هذا الموسم.

وأصبح صلاح خامس أسرع لاعب يصل لـ100 هدف في البريميرليج بعد آلان شيرار وهاري كين وتييري هنري وسيرجيو أجويرو.

وست هام هو الضحية المفضلة لصلاح في البريميرليج حتى الآن بتسجيله 9 أهداف أمام الفريق اللندني ثم ثمانية أهداف أمام بورنموث وواتفورد، وسبعة أهداف أمام أرسنال وساوثامبتون.

طالع كل تفاصيل أهداف صلاح الـ99 قبل اليوم من هنا

صلاح انتقل لصفوف ليفربول قادما من روما صيف 2017 ليسجل 127 هدفت ويصنع 49 آخرين في 206 قبل مواجهة اليوم.

وكان محمد صلاح قد سجل ثلاثة أهداف أمام ليدز يونايتد قبل عام من الآن في افتتاح مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.