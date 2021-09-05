رئيس الرجاء: نشكر أحداد لتنازله عن مستحقاته المالية لدى الزمالك قبل الانتقال إلينا

توجه رشيد الأندلسي رئيس نادي الرجاء المغربي بالشكر لحميد أحداد على المجهودات التي قام بها من أجل العودة لفريقه والرحيل من الزمالك.

وأعلن الرجاء المغربي الأسبوع الماضي انتقال أحداد لصفوفه لموسم واحد، بعدما أعلن الزمالك أمس قيمة الصفقة. (طالع التفاصيل).

وقال الأندلسي في تصريحات نشرتها جريدة المنتخب المغربية: "المفاوضات لم تكن سهلة من أجل عودة أحداد للفريق، ورغم ذلك، فقد تجاوزنا كل الصعوبات لحسم تعاقده".

وأضاف "يجب التأكيد بأن أحداد قام بتضحيات مالية وتنازل على مبلغ مالي للزمالك".

وأردف "لقد أثبت أحداد بهذه الخطوة أنه متعلق بفريقنا ويحب الرجاء".

من جانبه، قال حميد أحداد "لعبت للرجاء في الموسم قبل الماضي وفزت معه بلقب البطولة وعشت لحظات رائعة قبل أن أعود للزمالك".

وأكمل "نعيش في جو رائع داخل الفريق ونحن مثل العائلة، أتمنى أن أقدم الإضافة المطلوبة للرجاء".

وذكر الزمالك أن قيمة الصفقة تقدر بـ 100 ألف دولار بعد أن تنازل اللاعب عن مستحقاته لدى القلعة البيضاء.

وكان FilGoal.com قد انفرد في وقتٍ سابق بتفاصيل الصفقةوقيمتها المادية.

وحصل أحداد على الضوء الأخضر للتفاوض مع الرجاء، وتوصل الناديان إلى اتفاق بانفصال اللاعب المغربي عن القلعة البيضاء.

أحداد (26 عاما) شارك مع الزمالك في 14 مباراة فقط بالدوري المصري هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.

ولعب أحداد معارا من الزمالك إلى الرجاء في الموسم الماضي، وتألق في صفوفه مسجلا 9 أهداف في 22 مباراة بالدوري المغربي.

وانتقل أحداد إلى الزمالك قادما من الدفاع الحسني الجديدي في صيف 2018، وأسهم في تتويجه بكأس الكونفدرالية الإفريقية، قبل أن يحصد الدوري المصري لموسم 2020-2021.