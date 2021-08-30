كما انفرد في الجول – الزمالك يعلن انتقال أحداد إلى الرجاء مقابل 100 ألف دولار

الإثنين، 30 أغسطس 2021 - 18:39

كتب : إبراهيم رمضان محمد عبد العظيم

حميد أحداد - الزمالك والإنتاج الحربي

أعلن نادي الزمالك عن انتقال لاعبه حميد أحداد بشكل نهائي إلى الرجاء البيضاوي المغربي.

وذكر الزمالك أن قيمة الصفقة تقدر بـ 100 ألف دولار بعد أن تنازل اللاعب عن مستحقاته لدى القلعة البيضاء.

وكان FilGoal.com قد انفرد في وقتٍ سابق بتفاصيل الصفقة وقيمتها المادية.

وحصل أحداد على الضوء الأخضر للتفاوض مع الرجاء، وتوصل الناديان إلى اتفاق بانفصال اللاعب المغربي عن القلعة البيضاء.

أحداد (26 عاما) شارك مع الزمالك في 14 مباراة فقط بالدوري المصري هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.

ولعب أحداد معارا من الزمالك إلى الرجاء في الموسم الماضي، وتألق في صفوفه مسجلا 9 أهداف في 22 مباراة بالدوري المغربي.

وانتقل أحداد إلى الزمالك قادما من الدفاع الحسني الجديدي في صيف 2018، وساهم في تتويجه بكأس الكونفدرالية الإفريقية، قبل أن يحصد الدوري المصري للموسم الحالي.

حميد أحداد الزمالك الرجاء
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