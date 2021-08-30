خبر في الجول – الزمالك يتفق مع الرجاء على انتقال أحداد.. تعرف على قيمة الصفقة

اقترب حميد أحداد لاعب الزمالك من العودة إلى الرجاء البيضاوي المغربي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلم FilGoal.com من مصدر مُقرّب من اللاعب، أن أحداد حصل على الضوء الأخضر من الزمالك للسفر إلى المغرب والتفاوض مع الرجاء.

وأوضح المصدر أن الزمالك والرجاء قريبان من التوصل لاتفاق مع إمكانية إعلان الصفقة.

وعرض أحداد على الزمالك التنازل عن مستحقاته لتسهيل انتقاله، وهو ما رحبت به إدارة القلعة البيضاء.

وستبلغ قيمة الصفقة بحسب ما علم FilGoal.com مبلغ 100 ألف دولار.

أحداد (26 عاما) شارك مع الزمالك في 14 مباراة فقط بالدوري المصري هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.

ولعب أحداد معارا من الزمالك إلى الرجاء في الموسم الماضي، وتألق في صفوفه مسجلا 9 أهداف في 22 مباراة بالدوري المغربي.

وانتقل أحداد إلى الزمالك قادما من الدفاع الحسني الجديدي في صيف 2018، وساهم في تتويجه بكأس الكونفدرالية الإفريقية، قبل أن يحصد الدوري المصري للموسم الحالي.