بالأرقام – ليفربول يطارد برينتفورد.. وجيمس يدخل التاريخ من الباب الخاطئ

انتهت قمة الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليفربول وتشيلسي على ملعب أنفيلد بالتعادل الإيجابي 1-1، وذلك بعد تقدم كاي هافيرتز في الدقيقة 22، ثم تعادل محمد صلاح من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول.(طالع تفاصيل المباراة)

ركلة الجزاء أسفرت عن طرد ريس جيمس ظهير البلوز بسبب إبعاده للكرة باليد عن خط المرمى، ليصبح أول لاعب من تشيلسي يتعرض للطرد في ملعب أنفيلد خلال منافسات البريميرليج منذ فرانك لامبارد في 2009.

جيمس البالغ من العمر 21 عاما و263 يوما، بات أصغر لاعب يتعرض للطرد مع تشيلسي في الدرجة الأعلى للكرة الإنجليزية، منذ جون أوبي ميكيل ضد مانشستر يونايتد في 2007 عن عمر 20 عاما و154 يوما.

في تاريخ البريميرليج تلقى خصوم ليفربول 106 بطاقة حمراء، وهو رقم لا يعلوه سوى آرسنال بـ120 حالة طرد أمامه. تشيلسي يملك 8 بطاقات حمراء ضد ليفربول، أكثر مما نال أمام أي فريق آخر في المسابقة.

الهدف الذي سجله تشيلسي في شباك ليفربول هو أول هدف يضرب شباكه هذا الموسم في البريميرليج، والهدف الذي سجله ليفربول كان أول هدف يتلقاه البلوز أيضا هذا الموسم.

احتفال صلاح بهدفه رقم 99 في الدوري الإنجليزي رفقة جماهير أنفيلد 🌟🔥 pic.twitter.com/gHkB2dgKEp — FilGoal (@FilGoal) August 28, 2021

رفع ليفربول سلسلته من المباريات المتتالية بلا هزيمة في الدوري إلى 13، وعلى مستوى أول 4 درجات للدوريات الإنجليزية، فقط برينتفورد يملك سلسلة أطول بـ15 مباراة متتالية.

هدف وتاريخ يقترب.. ماذا قدم محمد صلاح أمام تشيلسي؟

ومنذ تولي توماس توخيل تدريب تشيلسي في أواخر يناير الماضي، سجل كاي هافيرتز 5 أهداف في جميع المسابقات، ولا يوجد من سجل أكثر بقميص النادي اللندني الأزرق سوى ميسون ماونت بـ6 أهداف.

أخيرا بات هارفي إليوت ثالث أصغر لاعب يبدأ مباراة بقميص ليفربول ضد تشيلسي بعمر 18 عاما و146 يوما، بعد جون مكلافلين عام 1970 (18 عاما و52 يوما) ورحيم سترلينج في 2012 (17 عاما و339 يوما).

ليفربول سيخرج لمواجهة ليدز يونايتد ضمن الأسبوع الرابع للدوري الإنجليزي 12 سبتمبر المقبل بعد نهاية التوقف الدولي.

على الجانب الآخر، تشيلسي سيستضيف أستون فيلا في ستامفورد بريدح 11 سبتمبر.