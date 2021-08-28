هدف وتاريخ يقترب.. ماذا قدم محمد صلاح أمام تشيلسي؟

وقع محمد صلاح على ثاني أهدافه مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام تشيلسي في قمة مباريات الجولة الثالثة.

صلاح سجل هدفه في الوقت بدل الضائع للشوط الأول من علامة الجزاء.

ركلة الجزاء أمام تشيلسي كانت الـ14 على التوالي التي ينجح صلاح في تسجيلها في الدوري بنجاح.

صلاح يملك الآن ثاني أعلى سلسلة في التسجيل المتتالي من علامة الجزاء في الدوري الإنجليزي بعد مات لو تسيير الذي سجل 23 ركلة جزاء متتالية مع ساوثامبتون بنجاح خلال الفترة من 1994 إلى 2000.

وجاءت أرقام صلاح في المباراة كالتالي:

التسديدات: 3 كان منها 2 على المرمى

محاولة المراوغة: 3 كان منها 2 صحيحة

التمريرات: 39 كان منها 35 صحيحة بدقة تمرير 90%

صناعة الفرص: 3

العرضيات: 6 كان منها 2 صحيحة

فقد الاستحواذ 16 مرة

ليفربول سيخرج لمواجهة ليدز يونايتد ضمن الأسبوع الرابع للدوري الإنجليزي 12 سبتمبر المقبل بعد نهاية التوقف الدولي.