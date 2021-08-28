هدف وتاريخ يقترب.. ماذا قدم محمد صلاح أمام تشيلسي؟

السبت، 28 أغسطس 2021 - 20:41

كتب : محمود ضياء

صلاح ليفربول تشيلسي

وقع محمد صلاح على ثاني أهدافه مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام تشيلسي في قمة مباريات الجولة الثالثة.

صلاح سجل هدفه في الوقت بدل الضائع للشوط الأول من علامة الجزاء.

ركلة الجزاء أمام تشيلسي كانت الـ14 على التوالي التي ينجح صلاح في تسجيلها في الدوري بنجاح.

صلاح يملك الآن ثاني أعلى سلسلة في التسجيل المتتالي من علامة الجزاء في الدوري الإنجليزي بعد مات لو تسيير الذي سجل 23 ركلة جزاء متتالية مع ساوثامبتون بنجاح خلال الفترة من 1994 إلى 2000.

وجاءت أرقام صلاح في المباراة كالتالي:

التسديدات: 3 كان منها 2 على المرمى

محاولة المراوغة: 3 كان منها 2 صحيحة

التمريرات: 39 كان منها 35 صحيحة بدقة تمرير 90%

صناعة الفرص: 3

العرضيات: 6 كان منها 2 صحيحة

فقد الاستحواذ 16 مرة

ليفربول سيخرج لمواجهة ليدز يونايتد ضمن الأسبوع الرابع للدوري الإنجليزي 12 سبتمبر المقبل بعد نهاية التوقف الدولي.

محمد صلاح ليفربول تشيلسي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
أليجري: نتعلم من هذه الأخطاء.. ولا يمكننا التفكير في رونالدو‎‎ 3 ساعة | الدوري الإيطالي
كارباخال: مبابي؟ كل ما يعزز قوة الفريق رائع 3 ساعة | الدوري الإسباني
العائد يؤمن النقاط.. كارباخال يحسم فوز ريال مدريد على بيتيس 3 ساعة | أوروبا
حازم إمام: لم نشعر بغياب فرجاني في وجود إمام عاشور.. وبنشرقي يرغب في الاستمرار 3 ساعة | الدوري المصري
محمود علاء: لا افتعل المشاكل.. وسأستعيد مكاني في الزمالك 3 ساعة | الدوري المصري
سخرية وإهانات.. إعادة تدوير قميص رونالدو‎‎ في يوفنتوس 4 ساعة | أوروبا
انتهى الدوري.. إنبي يختتم الموسم بفوز على الجونة 4 ساعة | الدوري المصري
بداية غير مبشرة.. هزيمة تاريخية لـ يوفنتوس أمام إمبولي 4 ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 هيثم شعبان: كارتيرون لا يدرك أنه يتولى تدريب الزمالك.. وحتى الآن لا أصدق ركلة جزاء الأبيض 2 مصدر من سموحة يكشف لـ في الجول مقابل انتقال حسام حسن إلى الأهلي.. وموقف عبد القادر 3 خبر في الجول – حسام حسن يجتاز الكشف الطبي ويستكمل إجراءات التعاقد في مقر الأهلي 4 بعد عودته إلى مانشستر يونايتد.. أشياء سيحصل عليها رونالدو
قد ينال إعجابك