التعادل يحسم قمة آنفيلد بين ليفربول وتشيلسي

تعادل ليفربول وتشيلسي إيجابيا بهدف لكل فريق في قمة مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم كاي هافرتز لتشيلسي مع الدقيقة 22 قبل أن يتعادل محمد صلاح لليفربول من ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

التشكيل

دخل توماس توخيل مدرب تشيلسي المباراة بنفس شكل مباراة أرسنال الأخيرة في الدوري.

على الجانب الآخر، عاد روبيرتسون لتشكيل ليفربول الأساسي بعد التعافي من الإصابة بينما فضل يورجن كلوب الدفع بروبيرتو فيرمينو على حساب ديوجو جوتا.

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول ضد تشيلسي، فيرمينو وروبرتسون يعودان للتشكيل الأساسي 🔴🌟#في_إنجلترا pic.twitter.com/tIimgLPp23 — FilGoal (@FilGoal) August 28, 2021

أحداث المباراة

ليفربول بدأ المباراة بخطورة أكبر على مرمى تشيلسي وسدد هيرفي إيليوت مع الدقيقة الثالثة.

جوردان هندرسون أهدر أول الفرص المحققة لليفربول بعد تمريرة طولية من ترينت ألكساندر آرنولد سددها بجوار القائم مع الدقيقة العاشرة.

الدقيقة 21 شهدت أول أهداف المباراة عن طريق كاي هافرتز بضربة رأسيه غالطت أليسون بيكر من ركلة ركنية نفذها ريس جيمس.

تشيلسي ضغط بعدها وكان أقرب للهدف الثاني مع الدقيقة 34 بعد هجمة مرتدة أهدرها ميسون ماونت في النهاية بتسديدة بجوار القائم.

يورجن كلوب تدخل في الدقيقة 41 ليجري أول تغييرات ليفربول بددخول ديوجو جوتا في مكان روبيرتو فيرمينو.

الإثارة بلغت ذروتها في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد 3 فرص في هجمة واحدة لليفربول انتهت بعودة الحكم لتقنية الفيديو ليمنح ضربة جزاء لليفربول وبطاقة حمراء لريس جيمس لاعب تشيلسي.

صلاح نجح في تنفيذ ركلة الجزاء لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

الشوط الثاني

توماس توخيل تدخل بخروج كاي هافرتز ونجولو كانتي ودخول تياجو سيلفا وماتيو كوفاسيتش مع بداية الشوط الثاني.

ليفربول استحوذ على مجريات المباراة مع تراجع تشيلسي بسبب النقص العددي وسدد الثنائي هندرسون وفابينيو في الدقيقتين 53 و59، جاءت الأولى فوق العارضة وتصدى إدوارد ميندي للثانية.

كلوب تدخل من جديد مع الدقيقة 74 بدخول تياجو ألكانتارا في مكان جوردان هندرسون.

تشيلسي كاد أن يخطف هدف الفوز في الدقيقة 83 بعد تمريرة من لوكاكو إلى كوفاسيتش ولكن أليسون نجح في التصدي لها.

محمد صلاح أهدر فرصة التقدم لليفربول مع الدقيقة 84 بعد أن جاءت تسديدته ضعيفة في يد ميندي.

توماس توخيل أجرى التغيير الثالث مع الدقيقة 87 بدخول تريفوه تشالوباه في مكان جورجينيو.

الحكم أنتوني تايلور احتسب ثلاث دقائق وقت بدل ضائع تواصل فيهم حصار ليفربول لتشيلسي دون جدوى لتنتهي المبارةا بالتعادل.

بهده النتجة ارتفع رصيد الثنائي للنقطة السابعة بالتساوي مع وست هام المتصدر بفارق الأهداف وإيفرتون صاحب المركز الرابع.