أرتيتا: الهزيمة قاسية.. وأعتذر للجماهير

السبت، 28 أغسطس 2021 - 16:57

كتب : عمر خالد

أرتيتا - أرسنال

وصف ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال الإنجليزي الهزيمة الكبيرة التي تلقها الفريق أمام مانشستر سيتي بالمؤلمة.

وفاز مانشستر سيتي على أرسنال بخمسة أهداف مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي (طالع التفاصيل)

وقال أرتيتا في تصريحات عقب المباراة: "أشعر بألم كبير بسبب الخسارة، فهى مؤلمة، نحن بدأنا المباراة بشكل جيد، ولكن الأمور انقلبت بعد ذلك".

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وأضاف في تصريحات لـ BT Sport الإنجليزية "اللاعبين في الهدف الأول كانوا يدفعون بشكل بطئ مما ساهم تلقينا الهدف الأول".

وتابع "تلقينا بعدها ضربة أخرى بالهدف الثاني، وحاولنا تعديل الكفة ولكن لم نستطيع، وبعدها تعرض شاكا للطرد وهو الأمر الذي عقد المباراة أكثر".

وأوضح "أنا مُحبط تمام مما حدث من الدفاع بالتحديد في الهدف الثاني".

وعن تصريحات بير إيمريك أوباميانج التي قال فيها إن الأمر لا يتعلق بالخطط أو الفرص أو التعليمات ولكن يتعلق بالشجاعة قال أرتيتا: "إذا كان هذا إحساسه فهو صحيح تماما، إنه لاعب خبرة ويعلم تلك المواقف". (طالع تصريحات أوباميانج)

وشكر أرتيتا جماهير الأرسنال قائلا: "حضر اليوم حوالي 3000 مشجع أشكرهم على دعمهم الدائم للفريق، وأنا فخور بذلك، أوجه رسالتي للجماهير وأعتذر لهم وعلى إصلاح الأمر".

واختتم تصريحاته "سنستغل التوقف الدولي ونعيد إنعاش عقول اللاعبين مرة أخرى، وسينضم إلينا عدد من اللاعبين المصابين مرة أخرى، ونأمل أن يتغير الموقف".

وبهذه النتيجة يحتل السيتي المركز الثالث مؤقتا في جدول الترتيب، فيما يتزيل أرسنال قائمة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وجاء في المركز الأخير.

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