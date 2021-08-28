أوباميانج بعد الخسارة بخماسية: لا نجازف.. علينا أن نلعب بشجاعة أكثر

أعرب بيير-ايمريك أوباميانج مهاجم أرسنال عن حزنه من السقوط المدوي أمام مانشستر سيتي بنتيجة 5-صفر اليوم السبت في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر أرسنال في ملعب الاتحاد ليتلقى الهزيمة الثالثة على التوالي في بداية الدوري، وهو رقم لم يحدث للفريق منذ موسم 1954-1955.

وقال الجابوني بعد المباراة في تصريحات نشرها موقع أرسنال:"علينا أن نجازف وأن نكون شجعانا والكرة معنا، لم نكن كذلك اليوم. علينا جميعا أن نحسن مستوانا، أن ننظر لأنفسنا في المرآة وأن نتكاتف ونتحسن كفريق. هذا هو السبيل الوحيد للمضي قدما".

وواصل "عليك أن تلعب بشجاعة في مثل هذه المباريات، عليك أن تقدم كل شيء. لابد أن تخاطر. أعتقد أن علينا التحدث لبعضنا البعض كلاعبين، نحن أرسنال. لابد أن نكون صرحاء مع أنفسنا".

وأتم "إعادة البناء عملية صعبة، لكننا فريق. علينا التكاتف في الوقت الراهن. اللاعبون الكبار عليهم الأخذ بيد الصغار، أعرف أن الأمر لن يكون سهلا لكننا سنحاول بذل أقصى ما في وسعنا".

وتراجع أرسنال للمركز الأخير في ترتيب الدوري ورصيده صفر من النقاط.

وسيستضيف نورويتش سيتي في 11 سبتمبر المقبل.