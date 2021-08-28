28 أغسطس في مدينة مانشستر = نكبة لـ أرسنال.. سيتي يكتسح الجنرز بخماسية

28 أغسطس 2011، أرسنال يسقط أمام مانشستر يونايتد بنتيجة تاريخية 8-2 على ملعب أولد ترافورد.

وبعد 10 سنوات بالتمام والكمال يسقط أرسنال بخماسية دون مقابل أمام مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد.

يبدو أن زيارات أرسنال لمدينة مانشستر يوم 28 أغسطس لا تُجدي نفعا بل تنتهي بنتائج ضخمة.

جماهير أرسنال أظهرت عدم تحملها لما يمر به النادي، فغادر البعض بعض الهدف الثاني واحتفل البقية بالهدف الرابع الذي سكن شباك الفريق.















































وافتتح مانشستر سيتي الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي بالفوز بنتيجة 5-0 على أرسنال.

سجل أهداف سيتي: إلكاي جوندوجان – فيران توريس (ثنائية) – جابريل جيسوس – رودري.

وهو أكبر فوز حققه مانشستر سيتي على حساب أرسنال في تاريخ مواجهات الفريقين.

كما فاز سيتي للمباراة الثانية على التوالي بخماسية بعد الفوز الجولة الماضية على نورويتش سيتي.

أرسنال حقق أسوأ بداية له في تاريخه بالدوري منذ موسم 55/54 عندما خسر في أول 3 مباريات في الدوري الإنجليزي.

ولأول مرة لم يهز الجنرز شباك المنافسين في أول 3 مباريات بالدوري منذ موسم 1953-54.

ولأول مرة تستقبل شباك أرسنال 5 أهداف في مباراة واحدة منذ مارس 2014.

فوز ارتقى به مانشستر سيتي للصدارة مؤقتا برصيد 6 نقاط، بينما تذيل أرسنال الترتيب بدون نقاط وبدون أن يسجل الجنرز أي هدف حتى الآن.

بخماسية ⚽⚽⚽⚽⚽ 🔵 أسطول مانشستر سيتي يغرق آرسنال ويكتب أسوأ بداية لـ الفريق اللندني منذ موسم 55/54 عندما خسر في أول 3 مباريات في الدوري الإنجليزي pic.twitter.com/eK9bVYmMaz — FilGoal (@FilGoal) August 28, 2021

التشكيل

قاد هجوم مانشستر سيتي الثلاثي جابريل جيسوس وجاك جريليش وفيران توريس.

بينما جلس محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال وشارك بيير أوباميانج أساسيا في الهجوم.

🔴 تشكيل لقاء مانشستر سيتي وآرسنال جريليش يقود سيتي.. وأرسنال يبدأ بـ أوباميانج، والنني على مقاعد البدلاء pic.twitter.com/GTJYg0yta7 — FilGoal (@FilGoal) August 28, 2021

وصف المباراة

بدأ أرسنال اللقاء ضاغطا على دفاع مانشستر سيتي، وفي الدقيقة الخامسة عرضية من الجهة اليسرى تصل إلى بوكايو ساكا لكنه سدد بشكل خاطئ بعيدا عن المرمى.

رد مانشستر سيتي جاء قاسيا عرضية من جيسوس في الدقيقة الثامنة ارتقى لها إلكاي جوندوجان برأسية أودعها في الشباك.

بعد 4 دقائق أرسل بيرناردو سليفا عرضية في عمق دفاع أرسنال داخل الـ 18 مرت من الجميع وأودعها الإسباني فيران توريس في شباك بيرند لينو.

إيدرسون حارس سيتي كاد أن يكلف فريقه كثيرا، البرازيلي ضغط عليه سميث رو لاعب وسط أرسنال، وحاول الحارس التمرير لترتطم الكرة بقدم سميث رو وتمر بمحاذاة خط المرمى في الدقيقة 20.

المباراة انقلبت في الدقيقة 35 بعد تدخل قوي من جرانت تشاكا على رودري تحصل من خلاله على بطاقة حمراء مباشرة.

ليصبح أكثر لاعب يتحصل على بطاقات حمراء في الدوري الإنجليزي منذ موسم 2016-17 برصيد 4 بطاقات حمراء بالتساوي مع فيرناندينيو وديفيد لويز.

وقبل 3 دقائق على نهاية الشوط الأول سجل جيسوس أول أهدافه في اللقاء بعدما حول عرضية جريليش الأرضية في الشباك.

الشوط الثاني شهد نزول محمد النني بدلا من ساكا لتحقيق التوازن لوسط الجنرز.

في الدقيقة 53 استطاع رودري من إضافة الهدف الرابع بتسديدة أرضية قوية على يسار لينو الذي يخوض مباراته رقم 100 مع أرسنال اليوم.

هدف احتفلت به جماهير أرسنال في موقف قد لا يتكرر مجددا.

الحارس الألماني منع البديل رحيم سترلينج من تسجيل هدفين، الأولى في الدقيقة 68 بعدما أبعد رأسيته لركنية.

وفي الدقيقة 77 تصدى لينو لانفراد من رحيم.

وقبل 6 دقائق على نهاية اللقاء أرسل رياض محرز عرضية حولها فيران توريس برأسية في الشباك معلنا الهدف الخامس.

الشوط الثاني شهد إجمالا 19 محاولة من مانشستر سيتي على مرمى أرسنال واستحواذ وصل إلى 86%، في المقابل كان استحواذ الضيوف 14% ودون أن تسديدة.

📊 استحواذ مانشستر سيتي 91% مقابل 9% لـ آرسنال (في الشوط الثاني) ولا تسديدة على المرمى ✖ pic.twitter.com/hXH4Ve6STA — FilGoal (@FilGoal) August 28, 2021

خسارة جديدة وشبح يحوم حول ملعب الإمارات ومستقبل ضبابي لميكيل أرتيتا بعد الخسارة من الأستاذ بيب جوارديولا بخماسية.