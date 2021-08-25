رابطة الدوري الإيطالي على خطى إنجلترا وتدعم أنديتها ضد المنتخبات

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 - 21:43

كتب : FilGoal

لوجو الدوري الإيطالي

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي دعم أنديتها "بعدم السماح للاعبيهم الذي تم استدعاءهم من قبل المنتخبات الوطنية للعب في البلدان ومن ثم العودة".

ووصفت أن ذلك "سيخلق تباينا تنافسيا بين الفرق التي تسمح للاعبين بالسفر إلى هذه البلدان".

يأتي البيان متوافقا مع بياني الدوري الإنجليزي والإسباني الذين رفضا إرسال لاعبيهم للمشاركة في تصفيات كأس العالم بالدول المتضررة من فيروس كورونا والموضوعة في المنطقة الحمراء.

أخبار متعلقة
بيان كاف: نريد من الحكومة الإنجليزية أن تعامل إفريقيا مثلما تفعل مع أوروبا رئيس فيفا في بيان: تواصلت مع رئيس وزراء إنجلترا لحل أزمة اللاعبين الدوليين وأنديتهم خبر في الجول – خطوة تصعيدية من اتحاد الكرة بعد قرار رابطة الدوري الإنجليزي بعدم إرسال اللاعبين

وجاء البيان:

"تعلن رابطة الدوري الإيطالي بمناسبة التوقف الدولي في سبتمبر 2021 فأنها ستدعم قرار أنديتها بعدم السماح للاعبيهم الذي تم استدعاءهم من قبل المنتخبات الوطنية للعب في البلدان ومن ثم العودة.

تمنح إيطاليا عزلا إجباريا امتثالا لأحكام القانون المعمول به في مجال الفيروسات.

على عكس قرار فيفا بعدم تمديد الاستثناءات من الاستدعاءات إلى البلدان التي يكون فيها الحجر الصحي عند إعادة الدخول إلزاميا، وجدنا أن ذلك سيخلق تباينا تنافسيا بين الفرق التي تسمح للاعبين بالسفر إلى هذه البلدان".

ماذا حدث؟

قررت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على مضض ولكن بالإجماع عدم السماح للاعبين بالمباريات الدولية التي تلعب في دول القائمة الحمراء الشهر المقبل.

قرار الأندية، المدعوم بقوة من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، سينطبق على ما يقرب من 60 لاعبا من 19 ناديا في الدوري والذين من المقرر أن يسافروا إلى 26 دولة في القائمة الحمراء في النافذة الدولية لشهر سبتمبر.

ليفربول كان قد خاطب الاتحاد المصري ليعتذر عن تعذر انضمام محمد صلاح للمنتخب المصري في تصفيات كأس العالم.(طالع التفاصيل)

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، اتخاذ خطوة تصعيدية بعد قرار رابطة الدوري الإنجليزية بخصوص لاعبيهم. (طالع التفاصيل)

أصدر جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بيانا "يناشد تقديم الدعم اللازم حتى لا يُحرم اللاعبون من فرصة تمثيل بلدانهم في التصفيات" و"تطبيق نهج مشابه لذلك الذي تبنته حكومة المملكة المتحدة للمراحل النهائية من بطولة يورو 2020 لمباريات التوقف الدولي المقبلة". (طالع التفاصيل)

كما أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بيانا يناشد فيه الاتحاد الإنجليزي والحكومة البريطانية بفتح استثناءات للاعبين المشاركين مع منتخبات بلادهم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في التوقف الدولي الشهر المقبل. (طالع التفاصيل)

الدوري الإيطالي بيان كاف بيان فيفا
نرشح لكم
أخر الأخبار
كأس ألمانيا - بايرن ميونيخ يكتسح بريمر بدستة أهداف 17 دقيقة | أوروبا
جوارديولا: أرغب في تدريب منتخب.. والمشاركة في كوبا أمريكا 21 دقيقة | أوروبا
بيراميدز يحقق فوزه الأكبر بالدوري ويكتسح المقاصة بخماسية في ليلة تألق صابر 27 دقيقة | الدوري المصري
حسين لبيب لـ في الجول: الزمالك سيتسلم درع الدوري عقب مباراة البنك الأهلي.. وقررت تأجيل الاحتفالية ساعة | الدوري المصري
دجيكو: أشعر أنني ألعب في إنتر ميلان منذ سنوات ساعة | الدوري الإيطالي
الزمالك بطل الدوري - مدحت عبد الهادي لـ في الجول: البداية القوية وعدم التفريط في النقاط سبب التتويج ساعة | الدوري المصري
رابطة الدوري الإيطالي على خطى إنجلترا وتدعم أنديتها ضد المنتخبات ساعة | الدوري الإيطالي
أشرف صبحي يزور مؤمن زكريا للاطمئنان على صحته ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إميان لـ في الجول: ما يحدث عار.. تعاملنا مع أفضل ناد وأسوأ اتحاد كرة في إفريقيا 2 إيقاف مدحت شلبي لنهاية الموسم 3 خبر في الجول - جلسة استماع في المحكمة الرياضية حول مشاركة ناصف أمام دجلة.. و"القرار قبل نهاية الموسم" 4 هيثم شعبان: كارتيرون لا يدرك أنه يتولى تدريب الزمالك.. وحتى الآن لا أصدق ركلة جزاء الأبيض
قد ينال إعجابك