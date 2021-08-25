بيان كاف: نريد من الحكومة الإنجليزية أن تعامل إفريقيا مثلما تفعل مع أوروبا

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بيانا يناشد فيه الاتحاد الإنجليزي والحكومة البريطانية بفتح استثناءات للاعبين المشاركين مع منتخبات بلادهم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في التوقف الدولي الشهر المقبل.

وطالب البيان أن تكون "نفس المعاملة المطبقة سابقا على أوروبا تمتد إلى إفريقيا الآن بموجب مبادئ التضامن والمعاملة المتساوية".

وجاء بيان الاتحاد الإفريقي كالآتي:

"لاحظ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الظروف الحالية السائدة في بريطانيا فيما يتعلق بعدم وجود استثناءات رياضية للاعبين العائدين من عدة دول إفريقية بعد التوقف الدولي الأسبوع المقبل.

حث الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، نيابة عن جميع الاتحادات الإفريقية الأعضاء واللاعبين والمشجعين الأفارقة، الحكومة البريطانية على تقديم الإعفاءات المطلوبة بشكل عاجل لتمكين اللاعبين الأفارقة من التنافس مع بلادهم في تصفيات كأس العالم 2022.

وأشار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى أن الحكومة البريطانية منحت إعفاءات مماثلة لتمكين حضور الوفود والمسؤولين آخرين، في نهائيات البطولة الأوروبية التي أقيمت قبل أقل من شهرين.

وتجدر الإشارة كذلك إلى أن الظروف في البلدان الإفريقية المدرجة في القائمة الحمراء في كثير من الحالات هي في الواقع أقل حدة من البلدان الأخرى غير المدرجة حاليا في هذه القائمة أو التي تم تقديم إعفاءات لها سابقا.

علاوة على ذلك، يود كاف أن يؤكد مجددا أن المباريات القادمة ستُقام وفقا للبروتوكولات الصارمة التي طورها فيفا وطيقها في جميع أنحاء العالم، كما كان الحال في الفترات السابقة والبطولات القارية التي تم تقديمها بنجاح دون أي حوادث.

لقد أثبتت هذه البروتوكولات الآن بما لا يدع مجالا للشك أنها تخفف من المخاطر التي تنطوي عليها مما يعكس نجاح البروتوكولات المتناسبة المطبقة محليا في إنجلترا وأجزاء أخرى من العالم.

في ضوء ما سبق، ناشد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على وجه السرعة اتحاد الكرة الإنجليزي والحكومة البريطانية نفس المعاملة المطبقة سابقا على أوروبا تمتد إلى إفريقيا الآن بموجب مبادئ التضامن والمعاملة المتساوية".

أصدر جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بيانا "يناشد تقديم الدعم اللازم حتى لا يُحرم اللاعبون من فرصة تمثيل بلدانهم في التصفيات" و"تطبيق نهج مشابه لذلك الذي تبنته حكومة المملكة المتحدة للمراحل النهائية من بطولة يورو 2020 لمباريات التوقف الدولي المقبلة". (طالع التفاصيل)

ماذا حدث؟

قررت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على مضض ولكن بالإجماع عدم السماح للاعبين بالمباريات الدولية التي تلعب في دول القائمة الحمراء الشهر المقبل.

قرار الأندية، المدعوم بقوة من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، سينطبق على ما يقرب من 60 لاعبا من 19 ناديا في الدوري والذين من المقرر أن يسافروا إلى 26 دولة في القائمة الحمراء في النافذة الدولية لشهر سبتمبر.

ليفربول كان قد خاطب الاتحاد المصري ليعتذر عن تعذر انضمام محمد صلاح للمنتخب المصري في تصفيات كأس العالم.(طالع التفاصيل)

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، اتخاذ خطوة تصعيدية بعد قرار رابطة الدوري الإنجليزية بخصوص لاعبيهم. (طالع التفاصيل)