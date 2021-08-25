رئيس فيفا في بيان: تواصلت مع رئيس وزراء إنجلترا لحل أزمة اللاعبين الدوليين وأنديتهم

أصدر جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بيانا "يناشد تقديم الدعم اللازم حتى لا يُحرم اللاعبون من فرصة تمثيل بلدانهم في التصفيات" و"تطبيق نهج مشابه لذلك الذي تبنته حكومة المملكة المتحدة للمراحل النهائية من بطولة يورو 2020 لمباريات التوقف الدولي المقبلة".

وجاء بيان إنفانتينو على النحو التالي:-

"لقد واجهنا مشاكل عالمية معًا في الماضي ويجب أن نواصل القيام بذلك في المستقبل".

"يعد إطلاق سراح اللاعبين في النوافذ الدولية القادمة أمرًا ملحًا وذو أهمية كبيرة".

"أنا ممتن للدعم والتعاون من العديد من أصحاب المصلحة في اللعبة خلال هذه الفترة الصعبة".

"أدعو إلى إظهار التضامن من كل الاتحادات الأعضاء، وكل رابطة دوري، وكل فريق، لفعل ما هو صحيح وعادل للعبة".

"يتنافس العديد من أفضل اللاعبين في العالم في بطولات الدوري في إنجلترا وإسبانيا، ونعتقد أن هذه الدول تشترك أيضًا في مسؤولية الحفاظ على النزاهة الرياضية للمسابقات وحمايتها في جميع أنحاء العالم".

"فيما يتعلق بمسألة قيود الحجر الصحي في إنجلترا، بالنسبة للاعبين العائدين من دول القائمة الحمراء، فقد كتبت إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون وناشدت تقديم الدعم اللازم، حتى لا يحرم اللاعبون من فرصة تمثيل بلدانهم في التصفيات".

"مباريات كأس العالم هي واحدة من أهم المباريات التي يخوضها أي لاعب في مسيرته، لقد اقترحت أن يتم تطبيق نهج مشابه لذلك الذي تبنته حكومة المملكة المتحدة للمراحل النهائية من بطولة يورو 2020 لمباريات التوقف الدولي المقبلة".

"أظهرنا معًا التضامن والوحدة في مكافحة جائحة فيروس كورونا، الآن أحث الجميع على ضمان إطلاق سراح اللاعبين الدوليين في تصفيات كأس العالم المقبلة".

ماذا حدث؟

قررت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم على مضض ولكن بالإجماع عدم السماح للاعبين بالمباريات الدولية التي تلعب في دول القائمة الحمراء الشهر المقبل.

قرار الأندية، المدعوم بقوة من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، سينطبق على ما يقرب من 60 لاعبا من 19 ناديا في الدوري والذين من المقرر أن يسافروا إلى 26 دولة في القائمة الحمراء في النافذة الدولية لشهر سبتمبر.

ليفربول كان قد خاطب الاتحاد المصري ليعتذر عن تعذر انضمام محمد صلاح للمنتخب المصري في تصفيات كأس العالم.(طالع التفاصيل)

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، اتخاذ خطوة تصعيدية بعد قرار رابطة الدوري الإنجليزية بخصوص لاعبيهم. (طالع التفاصيل)