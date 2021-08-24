خبر في الجول – خطوة تصعيدية من اتحاد الكرة بعد قرار رابطة الدوري الإنجليزي بعدم إرسال اللاعبين

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، اتخاذ خطوة تصعيدية بعد قرار رابطة الدوري الإنجليزية بخصوص لاعبيهم.

وأصدرت رابطة أندية الدوري الإنجليزية بيانا رسميا، تعلن فيه رفض سفر لاعبي المنتخبات من المنطقة الحمراء للانضمام إلى منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي المقبلة. (طالع التفاصيل)

وحسب مصدر من اتحاد الكرة المصري، فإن اتحاد الكرة خاطب الاتحاد الدولي بهذا الشأن، خاصة أن الشكوى حاليا لم تعد فردية، بل أصبحت مشكلة جماعية للاعبي كافة المنتخبات حول العالم.

المصدر كشف بأنهم تلقوا ردا من الاتحاد الدولي لكرة القدم بالفعل، قالوا فيه بأن القرار سيصدر قبل بداية فترة التوقف الدولي.

وتبدأ فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر، بداية من 1 سبتمبر المقبل.

قرار رابطة الدوري الإنجليزي سيعني فقدان منتخب مصر لـ محمد صلاح، ومحمد النني نجما الفريق في أول مباراتين من تصفيات كأس العالم 2022.

ويبدأ منتخب مصر مشواره بمواجهة أنجولا يوم 1 سبتمبر في مصر، قبل أن نخرج لمواجهة الجابون يوم 5 من نفس الشهر.