المتحدث الإعلامي لـ نيجيريا: مواجهة مصر ستكون صعبة.. هدفنا صدارة المجموعة

الخميس، 19 أغسطس 2021 - 14:19

كتب : FilGoal

منتخب نيجيريا

شدد بابافيمي راجي المتحدث الإعلامي لمنتخب نيجيريا على أن مواجهة المنتخب المصري ستكون صعبة ولكن هدف السنور الخضراء هو الخروج منها متصدرا للمجموعة.

القرعة أوقعت المنتخب النيجيري في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات مصر وغينيا بيساو. (طالع التفاصيل)

وقال بابافيمي راجي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "كل فريق سيحاول ان يقدم أفضل ما لديه للتأهل من المجموعة، لم يعد هناك فريق صغير في كرة القدم الفترة الأخيرة. أرشح مصر ونيجيريا للصعود بشكل مباشر. سنحاول أن نقدم أفضل ما لدينا للتأهل".

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وأضاف "لدينا مدرب جيد وخبير وقادرين على مواصلة العمل والتركيز في البطولة. الهدف بالطبع هو أن نتعامل مع المباريات بالتدريج لتقديم أفضل مستوى".

وواصل "مواجهة مصر ستكون الأقوى في المجموعة، سنحاول الخروج بأفضل نتيجة ممكنة وإنهاء المباراة في الصدارة. هدفنا أن نبدأ البطولة بشكل قوي".

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وتابع "عندما نذكر اسم منتخب مصر، بالطبع سنذكر اسم محمد صلاح، ولكن مستوى المنتخب المصري جيد جدا ولديه لاعبين مميزين. نحترم كل اللاعبين والمنتخب بشكل عام".

واستطرد "لدينا عديد اللاعبين المميزين في إنجلترا وإسبانيا وبلاد أخرى، سنحاول تقديم أفضل ما لدينا".

وأتم مازحا عند سؤاله حول المنتخبات المرشحة للفوز بأمم إفريقيا "بالطبع ستكون نيجيريا، هناك فرق مميزة مثل مصر والكاميرون وغيرها ولكن لو سألتني دائما سأرشح منتخب بلادي".

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