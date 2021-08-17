أمم إفريقيا 2021 – مجموعة متوازنة لـ مصر

جاءت قرعة كأس أمم إفريقيا 2021، متوازنة للمنتخب المصري.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة، رفقة منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

وتقام البطولة بين 9 يناير و10 فبراير المقبلين في الكاميرون.

وتقام مباريات تلك المجموعة في مدينة جاروا، وتحديدا في ملعب رومدي أديجا.

ويطمح منتخب مصر لتحقيق اللقب الثامن، والغائب عن خزائن الفراعنة منذ 2010، ونسيان خيبة الخروج من دور الـ 16 في نسخة 2019 في مصر.

وتضم المجموعة بطلين سابقين للبطولة، وهما نيجيريا بطلة 1984 و1994 و2013، والسودان، بطل عام 1970.

احتفظ بها على هاتفك.. قرعة كأس الأمم الإفريقية 2021 pic.twitter.com/UZYqbTDXCN — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 17, 2021

أما بقية المجموعات فجاءت كالتالي..

المجموعة الأولى: الكاميرون - بوركينا فاسو - إثيوبيا - كاب فيردي

المجموعة الثانية: السنغال - زيمبابوي - غينيا - مالاوي

المجموعة الثالثة: المغرب - غانا - جزر القمر - الجابون

المجموعة الرابعة: نيجيريا - مصر - السودان - غينيا بيساو

المجموعة الخامسة: الجزائر - سييراليون - غينيا الاستوائية - كوت ديفوار

المجموعة السادسة: تونس - مالي - موريتانيا - جامبيا