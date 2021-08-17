أمم إفريقيا 2021 - مصر ضد نيجيريا.. صراع الكبار وفأل خير

الثلاثاء، 17 أغسطس 2021 - 22:28

كتب : محمود ضياء

رقص وسعادة في أبرز صور تسليم نيجيريا الميداليات البرونزية لأمم إفريقيا

بعد أن فازت بالميدالية البرونزية في نسخة 2019، تشارك نيجيريا في أمم إفريقيا للمرة الـ19 في تاريخها.

وتواجد منتخب نيجيريا في المجموعة الرابعة لأمم إفريقيا مع منتخبات مصر والسودان وغينيا بيساو.

تاريخ نيجيريا في البطولة

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Afcon 2019: Musa leads Super Eagles players to celebrate Nigeria bronze medal win | Goal.com

حققت النسور الخضراء القب في ثلاث مناسبات أعوام 1980 و1994 و2013.

وخسرت نيجيريا المباراة النهائية في 4 مرات أعوام 1984 و1988 و1990 و2000.

منتخب نيجيريا احتل المركز الثالث في ثماني مناسبات أعوام 1976 و1978 و1992 و2002 و2004 و2006 و2010 و2019.

اكتفى المنتخب النيجيري بالوصول لربع النهائي عام 2008 وودع المسابقة من دور المجموعات عامي 1963 و1982.

تاريخ المواجهات مع مصر

Defending champions Egypt kick off with 3-1 victory over Nigeria

التقى المنتخب المصري مع نظيره النيجيريا في أمم إفريقيا أو التصفيات المؤهلة للبطولة في 10 مناسبات من قبل، حقق كل منتخب 3 انتصارات وانتهت أربع مباريات بالتعادل كان منها نصف نهائي 1984 وفاز منتخب نيجيريا بركلات الترجيح.

في إجمالي المواجهات، التقى المنتخبين في 20 مباراة. فاز المنتخب المصري في 7 مباريات مقابل 6 انتصارات للنسور الخضراء وانتهت 7 مباريات بالتعادل.

وتعود المواجهة الأخيرة للمنتخبين في أمم إفريقيا 2010 في دور المجموعات أيضا وانتصر المنتخب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد وفاز وقتها الفراعنة بالمسابقة.

مدرب المنتخب

Nigeria's Gernot Rohr nominated for CAF Coach of the Year award | Goal.com

يتولى الألماني جيرنوت روهر تدريب نيجيريا منذ عام 2016.

يتنوع أسلوب لعب روهر بين الـ4-4-2 و 4-2-3-1 و3-5-2 في بعض الأوقات حسب خطة لعب المنافس.

أشرف روهر على تدريب نيجيريا في 47 مباراة، حقق خلالها 23 انتصارا و11 تعادل و13 خسارة.

روهر تولى تدريب منتخبات الجابون والنيجر وبوركينا فاسو داخل قارة إفريقيا.

أبرز النجوم

Joke of the decade' - Nigeria reacts after Ndidi missed out on Africa's best XI | Goal.com

ويلفرد نديدي لاعب وسط ليستر سيتي، صمام الأمان للثعالب وواحد من أفضل لاعبي الارتكاز في الدوري الإنجليزي الممتاز.

نديدي لعب 40 مباراة مع المنتخب النيجيري بين تصفيات أمم إفريقيا وكأس العالم والمباريات الودية.

كيليتشي إيهيناتشو زميل نديدي في ليستر سيتي والذي ارتفع معدل مشاركاته في الفترة الأخيرة مع الثعالب.

بعد فترة من المشاركة كبديل، شارك إيهيناتشو بشكل أساسي في آخر 13 مباراة في الدوري الموسم الماضي سجل خلالها 11 هدفا وصنع هدفين كما سجل هدف تتويج ليستر بالدرع الخيرية.

إيهيناتشو شارك في 32 مباراة مع منتخب نيجيريا سجل خلالها 9 أهداف وصنع 5.

ويبرز أيضا، صامويل تشوكويزي جناح فياريال الإسباني المنتظر عودته من الإصابة للتواجد من جديد مع فريقه ومنتخب نيجيريا.

وشارك صامويل تشوكويزي في 40 مباراة مع فياريال الموسم الماضي سجل خلالها خمسة أهداف ومرر ثماني تمريرات حاسمة.

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