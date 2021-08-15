جوارديولا ردا على كلوب: من لا يعجبه إنفاقنا فليذهب للمحكمة

رد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على يورجن كلوب نظيره في ليفربول بعدما صرح الأخير أن الأول ينفق بلا حدود في سوق انتقالات اللاعبين.

وبرر الألماني قلة إنفاق فريقه مقارنة بأندية مثل سيتي وتشيلسي بأن ليفربول ينفق وفقا للأرباح التي يجنيها. (التفاصيل)

ورد الإسباني عليه في تصريحات صحفية قائلا:"بعض الملاك يريدون الربح، ملاكنا ليسوا كذلك. لذا نستثمر نحن بخلاف آخرين. في السابق كان هناك فريق واحد أو إثنين. الآن يوجد تشيلسي وكذلك نحن. ناديان يريدان الاستثمار في كرة القدم، ما المشكلة في ذلك؟".

وواصل "لدينا حدود بسبب قيود اللعب المالي النظيف، لو لا يعجبهم ذلك يستطيعون الذهاب للمحكمة، أو إصدار بيان. تعاقدنا مع جاك جريليش لأننا بعنا لاعبين مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، في النهاية، أنفقنا 40 مليون إسترليني. نتبع القواعد. في نادينا، لا يريد الملاك خسارة مال لكن يرغبون في الإنفاق".

وأتم "منذ سنوات، حين فاز مانشستر يونايتد بألقاب عديدة، كان بسبب إنفاقهم أموال أكثر من الآخرين. هل تتذكرون ذلك؟ في هذا الوقت لم يكن في استطاعة سيتي الإنفاق لأن ملاك النادي كانوا مختلفين".

وضم سيتي الجناح جريليش قادما من أستون فيلا مقابل 100 مليون جنيه إسترليني ليصبح الأخير الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز وأغلى لاعب إنجليزي على الإطلاق.

في المقابل تخلى بدون مقابل عن سيرخيو أجويرو وإريك جارسيا اللذين انضما إلى برشلونة.

وبات سيتي في السنوات الأخيرة من أغنى أندية العالم بعد استحواذ مجموعة أبوظبي المتحدة للتنمية والاستثمار على النادي.

ويستهل سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، مشوار دفاعه عن اللقب بمواجهة مضيفه توتنام اليوم الأحد.