أليسون: لم يكن أفضل عروضنا.. وفان دايك يمنحني الأمان‎‎

أبدى البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي سعادته ببداية فريقه القوية لموسم الدوري الإنجليزي الممتاز الجديد وعودة الجماهير إلى الملاعب.

وقال أليسون في تصريحاته لـ"سكاي سبورتس" عقب المباراة:"كان من الجيد للغاية أن نعود وسط الجماهير لأول مرة بصورة رسمية".

وأضاف "لم يكُن أفضل عروضنا ولكنه كان كافيا للخروج بالنقاط الثلاث ونظافة الشباك التي كانت مهمة بالنسبة لنا أيضا".

وعن وضع الفريق الحالي قال الحارس:"من الجيد أن نستعيد كل هؤلاء اللاعبين وأن يكون الجميع في كامل لياقته. (أندرو) روبرتسون ليس جاهزا معنا الآن ولكن نتمنى استعادته في أقرب وقت ممكن".

وعاد فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول للمرة الأولى في مباراة رمسية منذ إصابته في ديربي الميرسيسايد ضد إيفرتون في نوفمبر الماضي.

وعن ذلك أوضح أليسون "أمر جيد للغاية أن أملك فيرجيل وجويل (ماتيب) أمامي، إنهما يمنحاني شعورا كبيرا بالأمان".

وتابع" قيامي بالتصدي كان ضروريا للحفاظ على نظافة الشباك. لا أظن أنه أثر على النتيجة ولكن ينتابني شعور جيد بسببه، بنفس جودة شعور تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة".

وواصل "كان يمكن أن تكون النتيجة 1-0 ووقتها سيكون له أهمية، ولذلك أنا مستعد دائما لمساعدة الزملاء. يمكننا تحسين الكثير من الأشياء، مثل اكتساب المزيد من الاستمرارية والثبات داخل المباريات".

واختتم أليسون "كان لدينا الكثير من الأخطاء التي أعتقد أنها طبيعية في هذه المرحلة من الموسم. الضغط يمكنه أن يكون أفضل ولكننا قمنا بما يكفي للفوز بهذه المباراة. كان لدينا الكثير من فرص التسجيل الجيدة وكل ما علينا فعله هو مواصلة التحسن".

يذكر أن ليفربول افتتح الموسم بثلاثية نظيفة في شباك نورويتش سيتي الصاعد حديثا، سجلها ديوجو جوتا وروبرتو فيرمينو ومحمد صلاح.