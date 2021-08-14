تشالوباه: حلم الطفولة يتحقق.. لم أعرف أني سجلت سوى من صوت الجماهير‎‎

أبدى تريفوه تشالوباه مدافع تشيلسي الإنجليزي سعادته بالتسجيل في مباراة الأولى في البريميرليج مع الفريق، والتي انتهت بفوز البلوز على كريستال بالاس بثلاثة أهداف دون رد.

وقال تشالوباه في تصريحاته لـ"بي بي سي" عقب المباراة:"إنه حلم بالنسبة لفتى مثلي أن أكون هنا وأن ألعب مع فريق أعتبره بيتي، إنه أمر لا يصدق".

وعن الهدف الذي سجله قال:"كنت أقترب من المرمى وأفكر أني بإمكاني التسديد، وفقط فعلتها. لم أعرف أن الكرة دخلت الشباك، ولم أكن أعرف ماذا أفعل، لقد كنت في قمة السعادة".

توماس توخيل أشاد بما قدمه شالوباه مشيرا إلى أنه يستحق اليوم المثالي الذي يعيشه. (طالع التفاصيل)

وأضاف "لم أصدق حين دخلت الكرة إلى الشباك. لقد سقطت على ركبتي ولم أتمكن من معرفة أنها في المرمى إلا من أصوات الجماهير".

📅2016: تريفوه شالوباه كتب عن والدته المتوفية قائلًا:"سأفعلها لأجلك يا أمي، أوعدك". 📅2021، شالوباه لاعب تشيلسي يُسجل أول الأهداف بالبريميرليج ويبكي ويهدى الهدف لوالدته.🙏 لأجل تلك اللحظات، نعشق كرة القدم.💙⚽ pic.twitter.com/9eoqo9gn2O — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 14, 2021

وتابع "إنها لحظة خرافية، ما كنت لأحلم بأن أسجل في بدايتي. اللحظات المشابهة تأتي ويجب أن تكون صبورا، ومنذ يوم وصولي كنت أستهدف إثارة إعجاب المدرب، سواء في التدريبات أو في أي مكان آخر، وأعتقد أني نجحت بذلك، نلت الفرص وقمت باستغلالها".

تشالوباه لعب مباراته الأولى مع تشيلسي في الدوري اليوم وسجل الهدف الثالث للبلوز من تسديدة بعيدة.(طالع التفاصيل)

وأوضح "كنت أتدرب مع الفريق في الموسم التحضيري وقال المدرب أني كنت ألعب وأني كنت جاهزا، وقد فوجئت بمشاركتي في مباراة السوبر الأوروبي أيضا وأخذت هذه الفرصة بكلتا يدي".

واختتم "في الوقت الحالي أريد الاستمتاع ببدايتي، كنت أحلم طوال طفولتي باللعب في هذه المباريات مع الفريق ولذلك كنت أحرص على جاهزيتي، لم أكن أبدا متوترا أكثر مما يلزم".

يذكر أن تشيلسي حامل لقب دوري أبطال أوروبا قد توج بالسوبر القاري على حساب فياريال بطل الدوري الأوروبي بركلات الترجيح.

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