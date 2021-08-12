مدرب برايتون عن بيرسي تاو: جاهز للقاء السبت

اعترف جراهام بوتر المدير الفني لبرايتون بوجود اهتمام من خارج إنجلترا بضم لاعب الفريق بيرسي تاو خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

بيرسي تاو النادي : برايتون برايتون

وقال مدرب برايتون في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس: "بيرسي تدرب معنا صباح اليوم بشكل طبيعي".

وواصل "هناك اهتمام بضمه من الخارج لكن لا يوجد أي شيء جديد أبلغكم به الآن".

وأتم بوتر تصريحاته في هذا الشأن قائلا: "بيرسي تاو جاهز للقاء السبت".

ويستعد برايتون للقاء واتفورد السبت المقبل في أولى جولات الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022 في ملعب تيرف مور.

ويرغب الأهلي في ضم بيرسي تاو خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق توصل الأهلي لاتفاق مع برايتون ومع اللاعب لإتمام الصفقة. (طالع التفاصيل)

كما تحدث مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com وكشف كيفية سير المفاوضات مع الأهلي ودور مدرب الفريق بيتسو موسيماني في إقناع تاو في الانضمام للمارد الأحمر. (طالع التفاصيل)

صاحب الـ27 عاما لم يخض مع برايتون سوى ست مباريات فقط، وينتهي تعاقده مع النادي الإنجليزي بنهاية الموسم المقبل.

ومنذ انضمامه لبرايتون في عام 2018 من ماميلودي صنداونز انتقل بيرسي تاو معارا إلى رويال يونيون سانت جيلواز البلجيكي ومواطنيه كلوب بروج وأندرلخت.

يذكر أن بيرسي تاو لعب في صفوف صنداونز تحت قيادة موسيماني من 2016 لـ2018 وشارك معه في 102 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 24 هدفا وصنع 27 آخرين.