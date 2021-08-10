"أساس المشروع وضمان الاستمرار".. مصدر مقرب من تاو يكشف لـ في الجول سير المفاوضات مع الأهلي

كشف مصدر مقرب من بيرسي تاو، جناح برايتون الإنجليزي، الذي أتم اتفاقه ليصبح لاعبا في الأهلي، كيفية سير المفاوضات مع الأحمر.

وكشف المصدر لـ FilGoal.com: "في البداية، تواصل بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق مع معسكر اللاعب، الذي رحب مبدئيا لكنه طلب مهلة للتفكير، خاصة في عدم وضوح موقف مشاركته أساسيا مع برايتون هذا الموسم، وتلقيه عروضا من بلجيكا وفرنسا".

وأوضح "في الأسبوع الماضي، كثف الأهلي تواصله مع معسكر اللاعب، كما تواصل مع برايتون الذي رحب ببيع اللاعب لكنه طلب 4 مليون يورو وهو الرقم الذي كان صعبا على الأهلي".

وشدد "مكالمة موسيماني في منتصف الأسبوع الماضي حسمت قرار تاو بالموافقة، حيث تحدث معه موسيماني أنه سيكون أساس مشروعه في الأهلي والعودة مجددا للعب في كأس العالم للأندية".

وكشف "موسيماني قال لـ تاو أنه بحاجة للفوز بعدد من البطولات لإظهار مسيرته بشكل أفضل وهو ما سيجده في الأهلي حسبما قال موسيماني، وهو ما اقتنع به اللاعب وطلب ضمانات لاستمرار موسيماني مع الأهلي لفترة طويلة وهو ما أكده له المدرب الجنوب إفريقي".

وأردف "معسكر اللاعب اعتقد أن المفاوضات مع برايتون لن تتم بسبب الفوارق المادية الكبيرة بينما عرضه الأهلي وطلبه برايتون، لكن حديث تاو مع المدرب جراهام بوتر برغبته في الرحيل أو الحصول على ضمان باللعب أساسيا كان عاملا رئيسيا في تخفيض برايتون لطلباته المادية، التي وصلت إلى 2.6 مليون يورو، قبل أن يحاول الأهلي تخفيض المبلغ إلى 1.5 مليون يورو، قبل أن يتم الاتفاق أمس الإثنين على عرض الأهلي مقابل 1.8 مليون يورو".

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وأتم "الأهلي كان على ثقة بتخفيض المقابل المادي، خاصة في ظل اقتراب انطلاق الدوري الإنجليزي وحاجة برايتون للسيولة المالية للبحث عن مهاجم قبل انطلاق الموسم".

صاحب الـ27 عاما لم يخض مع برايتون سوى ست مباريات فقط، وينتهي تعاقده مع النادي الإنجليزي بنهاية الموسم المقبل.

ومنذ انضمامه لبرايتون في عام 2018 من ماميلودي صنداونز انتقل بيرسي تاو معارا إلى رويال يونيون سانت جيلواز البلجيكي ومواطنيه كلوب بروج وأندرلخت.

يذكر أن بيرسي تاو لعب في صفوف صنداونز تحت قيادة موسيماني من 2016 لـ2018 وشارك معه في 102 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 24 هدفا وصنع 27 آخرين.