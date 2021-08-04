ملف أولمبياد طوكيو 2020 – برونزية كيشو الأبرز في يوم حافل بالمنافسات للمصريين

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمنافسات فجر وصباح الأربعاء في أولمبياد طوكيو 2020، وهو يوم حافل للمصريين، إذ لدينا فرصة في المنافسة على 4 ميداليات في الفروسية والمصارعة.

وإليكم مواعيد المنافسات وتغطيتها الحية..

المصارعة

12:40 ظهرا (مصارعة رومانية) محمد إبراهيم السيد "كيشو" - مباراة الميدالية البرونزية

كيشو يفوز بالبرونزية على المصارع الروسي أرتيم سوركوف في وزن 67 كجم.

أولمبياد طوكيو 2020 - كيشو يتوج ببرونزية المصارعة الرومانية

13:00 ظهرا (مصارعة رومانية) محمد متولي - مباراة الميدالية البرونزية

متولي يخسر من المصارع الألماني دينيس ماكسيميليان بنتيجة 8-1 ويحتل المركز الخامس، فلا يوجد مركز رابع في المصارعة.

أولمبياد طوكيو 2020 – متولي يخسر فرصة الفوز ببرونزية المصارعة الرومانية

الفروسية

12:00 ظهرا (فروسية) نهائي فردي الرجال - نائل نصار ومحمد طاهر زيادة

محمد زيادة أنهى سباقه في 86.83 ثانية وبـ8 نقاط جزاء بعدما أوقع الحاجز مرتين والمرة الواحدة تخصم 4 نقاط.

نائل نصار أنهي سباقه في زمن قدره 89.63 ثانية وارتكب 3 أخطاء بإسقاط 3 حواجز مع تخطي الوقت المسموح ليخصم منه 13 نقطة.

طوكيو 2020 - زيادة ونصار يفقدان فرصة الحصول على ميدالية في الفروسية

الغطس

8:00 صباحا (غطس) مها جودة - تمهيدي 10م ثابت

ويتأهل أول 18 لاعبة فقط إلى نصف النهائي، ودخلت مها جودة ضمن قائمة اللاعبتين الاحتياطتين في حال إصابة أي لاعبة قبل المنافسات

مها جودة تنهي مشاركتها في منافسات غطس 10 متر سلم متحرك بحصد 275.30 نقطة من 5 غطسات في المركز 20

مها جودة تنهي الغطسة الرابعة وترفع رصيدها إلى 215.85 في المركز 18 إلى الآن

مها جودة تنهي الغطسة الثالثة وترفع رصيدها إلى 161.25 في المركز 21

مها جودة تحقق 54 نقطة في الغطسة الثانية وترفع رصيده إلى 106.65 في المركز 20

مها جودة تحقق 52.65 نقطة في الغطسة الأولى في المركز 24

انطلاق منافسات الغطس

تقام المنافسات من 5 غطسات بين 30 لاعبة ويتأهل أول 18 إلى نصف النهائي

ألعاب القوى

2:05 فجرا (رمي الرمح) إيهاب عبد الرحمن – تمهيدي (مذاع عبر بي إن بريميوم 1)

طالع تفاصيل وداع عبد الرحمن لمنافسات رمي الرمح من هنا

كانوي

5:08 فجرا (كانوي) منافسات ربع نهائي رجال 200 متر - مؤمن مهران (مذاع عبر بي إن إكسترا 2)

5:50 صباحا (كانوي) منافسات ربع نهائي سيدات 500 متر - سما أحمد (مذاع عبر بي إن إكسترا 2)

أولمبياد طوكيو 2020 - مؤمن مهران وسما أحمد يودعان منافسات الكانوي

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طالع جدول ميداليات طوكيو 2020 من هنا

طالع كل مواعيد المتسابقين المصريين من هنا

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