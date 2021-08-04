أولمبياد طوكيو 2020 - كيشو يتوج ببرونزية المصارعة الرومانية

توج محمد إبراهيم السيد "كيشو" بالميدالية البرونزية في المصارعة الرومانية لوزن 67 كجم في أولمبياد طوكيو 2020.

وفاز كيشو على المصارع الروسي أرتيم سوركوف في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنقطة لكل مصارع لكن كيشو فاز لأنه هو من تعادل في نهاية اللقاء.

تلك الميدالية هي الثالثة لمصر في الأولمبياد الجارية بعد برونزيتي هداية ملاك وسيف عيسى في التايكوندو.

وأصبحت تلك الميدالية هي الثامنة لمصر في المصارعة الرومانية بواقع ذهبيتين و3 فضيات ومثلهم في البرونزية.

وكانت آخر ميدالية أولمبية لمصر في المصارعة الرومانية هي الفضية من كرم جابر في لندن 2012.

وتعد المصارعة الرومانية هي ثاني أكثر الألعاب التي ظفرت مصر فيها بميداليات أولمبية بعد رفع الأثقال ذات الـ14 ميدالية.

وبشكل عام أصبحت تلك الميدالية هي رقم 35 في تاريخ مصر في الأولمبياد بعد 7 ذهبيات و10 فضيات و18 برونزية.

كما أصبحت تلك البرونزية هي العربية الأولى في المصارعة الرومانية في الأولمبياد.