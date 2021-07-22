احتفظ بـ جدول البعثة المصرية بالكامل في أولمبياد طوكيو

تفتتح البعثة المصرية منافساتها في أولمبياد طوكيو 2020 في التاسعة والنصف صباح اليوم بمواجهة منتخب كرة القدم لفريق إسبانيا في افتتاح دور المجموعات.

وتشارك البعثة المصرية بـ 134 لاعب ولاعبة كأكبر بعثة في تاريخ المشاركات المصرية في 23 رياضة مختلفة. (تابع جدول البعثة المصرية بالكامل أول بأول)

ويقدم لكم FilGoal.com جدول البعثة بالكامل كما سيتم تحديث الألعاب أول بأول التي تم تحديد مواعيدها المبدئية لكن لم تجرى القرعة بشكل رسمي.

وجاء جدول مصر في أولمبياد طوكيو كالآتي:

الخميس 22 يوليو

9:30 صباحا (كرة قدم) مصر × إسبانيا

الجمعة 23 يوليو

1:30 فجرا (تجديف) عبد الخالق البنا فردي تمهيدي

2:00 الفجر (قوس وسهم) أمل أدم فردي السيدات

6:00 صباحا (قوس وسهم) يوسف طلبة فردي الرجال

1:00 ظهرا إلى 4:30 عصرا (حفل الافتتاح)

السبت 24 يوليو

2:00 فجرا (سلاح السابر فردي) دور الـ 64 "في حال التأهل تستكمل باقي المنافسات في نفس اليوم" (زياد السيسي - محمد عامر - مهاب ياسر)

2:00 فجرا (تجديف) عبد الخالق البنا الدور الثاني

2:30 فجرا (قوس وسهم) فرق مختلط - (أمل أدم - يوسف طلبة)

3:00 فجرا (تنس طاولة) زوجي مختلط - (عمر عصر ودينا مشرف)

3:00 فجرا (جمباز فني) عمر العربي فردي رجال

3:14 فجرا (تايكوندو) نور عبد السلام فردي سيدات دور 16 "في حال التأهل تستكمل باقي المنافسات في نفس اليوم"

3:20 فجرا (ريشة طائرة) زوجي المختلط (أدهم حاتم - ضحى هاني)

4 فجرا (تنس)

6:00 صباحا (رماية) مسدس هوائي 10 متر رجال تمهيدي - سامي عبد الرازق

8:30 صباحا (رماية) مسدس هوائي 10 متر (سامي عبد الرازق) "حال وصول للنهائي"

10:00 صباحا (تنس طاولة) يسرا حلمي - فردي سيدات

11:00 صباحا (ريشة طائرة) زوجي السيدات (هادية حسني - ضحى هاني)

الأحد 25 يوليو

2 فجرا (سلاح شيش) فردي سيدات دور الـ 64 "حال التأهل تستكمل باقي المنافسات في نفس اليوم" (يارا الشرقاوي - نهى هاني - نورا محمد منير)

2 فجرا (رماية) 10م مسدس تمهيدي سيدات (رضوى عبد اللطيف - هالة الجوهري)

2:30 فجرا (سلاح المبارزة) محمد السيد فردي الرجال دور 64 "حال التأهل تستكمل باقي المنافسات في نفس اليوم"

3:00 فجرا (رماية) سكيت تمهيدي رجال "عزمي محيلبة"

3 فجرا (جمباز فني) زينة إبراهيم + ماندي عصام فردي سيدات

3:42 فجرا (تايكوندو) عبد الرحمن وائل دور16 "حال التأهل تستكمل باقي المنافسات في نفس اليوم"

4 فجرا (جودو) محمد عبد الموجود دور 32 "حال التأهل تستكمل باقي المنافسات في نفس اليوم"

4:15 فجرا (رماية) 10م مسدس هوائي نهائي سيدات

4:20 فجرا (ريشة طائرة فردي السيدات) ضحى هاني

3:40 فجرا (سباحة فريدة عثمان 100م فراشة نصف نهائي)

7:12 (ملاكمة) عبد الرحمن عرابي دور 32

5 فجرا (تنس) فردي

5:05 (شراع) زورق فردي رجال وسيدات

6:00 صباحا (رماية) 10م بندقية هوائية تمهيدي يوسف مقار

8:30 صباحا (رماية) 10م بندقية هوائية نهائي يوسف مقار

9:30 صباحا (كرة قدم) مصر × الأرجنتين

11:00 صباحا (ريشة طائرة زوجي المختلط) (أدهم حاتم - ضحى هاني)

الإثنين 26 يوليو

2:00 فجرا (سلاح المبارزة) فردي السيدات دور 64 "حال التأهل تستكمل المنافسات في نفس اليوم" - ندى حافظ

2:25 فجرا (سلاح الشيش) فردي رجال دور 64 "حال التأهل تستكمل المنافسات في نفس اليوم" (علاء أبو القاسم - محمد دسوقي - محمد حسن)

2:40 فجرا (تجديف) حال الوصول لربع النهائي

3:00 فجرا (رماية) سكيت عزمي محيلبة تمهيدي

3:20 فجرا (ريشة طائرة) زوجي المختلط (أدهم حاتم - ضحى هاني)

3:30 فجرا (سباحة) فريدة عثمان نهائي 100م فراشة

5:05 فجرا (شراع الزورق فردي رجال وسيدات)

7:15 صباحا (كرة يد مصر × الدنمارك)

8:50 صباحا (رماية) سكيت - عزمي محيلبة نهائي

10 صباحا (تنس) دور ثاني حال التأهل

12:20 ظهرا (ريشة طائرة) - زوجي السيدات (هادية حسني - ضحى هاني)

11:30 مساء (ترايثلون) بسملة السلاموني

الثلاثاء 27 يوليو

1:30 فجرا (تجديف) حال الوصول لنصف النهائي

2 فجرا إلى 6 صباحا (تنس طاولة) حال التأهل في منافسات فردي الرجال والسيدات

2:30 فجرا (قوس وسهم) فردي رجال وسيدات دور 64

4:00 فجرا (جودو) محمد عبد العال دور 64 فردي الرجال

4:20 فجرا (ريشة طائرة فردي السيدات) ضحى هاني

11:40 صباحا (ريشة طائرة زوجي السيدات) (هادية حسني - ضحى هاني)

1:37 ظهرا (سباحة مروان القماش 800م حرة)

الأربعاء 28 يوليو

2:00 فجرا (رماية) حفرة - ماجي عشماوي تمهيدي سيدات

2:25 فجرا (رماية) حفرة - أحمد زاهر وعبد العزيز محيلبة تمهيدي فردي رجال

3:00 فجرا (تنس طاولة) ربع نهائي فردي الرجال والسيدات حال التأهل

3:00 فجرا (سلاح) فرق السابر - مصر × اليابان ربع النهائي "تستكمل باقي المنافسات في نفس اليوم حال التأهل"

6:39 صباحا (ملاكمة) عبد الرحمن عرابي دور 16 "حال التأهل"

7:15 صباحا (كرة يد) مصر × اليابان

1:00 ظهرا (كرة قدم) مصر × أستراليا

الخميس 29 يوليو

2:00 فجرا (رماية) حفرة - ماجي عشماوي تمهيدي

2:50 فجرا (رماية) حفرة عبد العزيز محيلبة وأحمد زاهر تمهيدي

3:30 فجرا (سباحة) مروان القماش 800م حرة - نهائي

3:50 فجرا (سلاح الشيش) - مصر × الاتحاد الروسي- ربع نهائي السيدات "حال التأهل تستكمل المنافسات في نفس اليوم"

4:00 فجرا (جودو) رمضان درويش - دور الـ32 "حال التأهل تستكمل المنافسات في نفس اليوم"

5:05 فجرا (ملاكمة) يسري رزق الله - دور 16 حال التأهل

7:30 صباحا (رماية) حفرة ماجي عشماوي نهائي

8:30 صباحا (رماية) حفرة عبد العزيز محيلبة وزاهر نهائي

12:50 ظهرا (سباحة) يوسف رمضان 100م فراشة - تمهيدي

الجمعة 30 يوليو

3:30 فجرا (سباحة) يوسف رمضان نصف نهائي 100م فراشة "حال التأهل"

4:40 فجرا (ألعاب قوى) بسنت حميدة 100م

6:00 صباحا (جمباز) ترامبولين - ملك حمزة

7:50 فجرا (جمباز) نهائي الترامبولين حال تأهل ملك حمزة

9:15 صباحا (كرة يد) مصر × السويد

6:06 صباحا (ملاكمة) عبد الرحمن عرابي - ربع نهائي "حال التأهل"

12:02 ظهرا (سباحة) علي خلف الله منافسات 50م حرة - تمهيدي

12:24 ظهرا (سباحة) فريدة عثمان 50م حرة - تمهيدي

السبت 31 يوليو

3:30 فجرا (سباحة) يوسف رمضان 100م فراشة نهائي "حال التأهل"

4:11 فجرا (سباحة) علي خلف الله 50م نصف نهائي

4:32 فجرا (سباحة) فريدة عثمان 50م نصف نهائي "حال التأهل"

5:00 فجرا (رماية) بندقية 50م - الزهراء محمد - تمهيدي

6:00 صباحا (جمباز) ترامبولين - سيف شريف - تمهيدي

7:50 صباحا (جمباز) ترامبولين - سيف شريف - نهائي "حال التأهل"

9:00 صباحا (رماية) بندقية 50م - الزهراء محمد - نهائي "حال التأهل"

12:15 عصرا (ألعاب قوى) بسنت حميدة نصف نهائي 100م

2:50 عصرا (ألعاب قوى) بسنت حميدة نهائي 100م "حال التأهل"

الأحد 1 أغسطس

3:00 فجرا (تنس طاولة) تمهيدي فرق رجال مصر × الصين - دور 16

3:30 فجرا (سباحة) علي خلف الله - 50م حرة نهائي "حال التأهل"

3:37 فجرا (سباحة) فريدة عثمان - 50م حرة نهائي "حال التأهل"

3:45 فجرا (سلاح) الشيش فرق رجال - مصر × فرنسا - ربع النهائي "حال التأهل تستكمل المنافسات في نفس اليوم"

4:00 فجرا (مصارعة رومانية) هيثم محمود (-60 كجم) "حال التأهل نصف النهائي في نفس اليوم"

4:00 فجرا (مصارعة رومانية) عبد اللطيف منيع (-130 كجم) "حال التأهل نصف النهائي في نفس اليوم"

4:00 فجرا (مصارعة حرة) سمر حمزة (-76 كجم) "حال التأهل نصف النهائي في نفس اليوم"

4:00 فجرا (كرة يد) مصر × البحرين

5:51 فجرا (ملاكمة) عبد الرحمن عرابي - نصف النهائي "حال التأهل"

6:00 صباحا (تنس طاولة) تمهيدي فرق سيدات - مصر × رومانيا - دور 16

6:06 صباحا (ملاكمة) يسري رزق الله - ربع نهائي "حال التأهل" أو 12:06 ظهرا

الإثنين 2 أغسطس

2:00 فجرا (ألعاب قوى) رمي المطرقة - مصطفى الجمل - تمهيدي

3 فجرا (تنس طاولة) ربع نهائي الفرق - رجال وسيدات "حال التأهل"

3:30 فجرا (ألعاب قوى) بسنت حميدة 200م - تمهيدي

4:00 فجرا (مصارعة رومانية) هيثم محمود + عبد اللطيف ترضية "حال التأهل والنهائيات في نفس اليوم"

4:00 فجرا (مصارعة حرة) سمر حمزة ترضية "حال التأهل والنهائيات في نفس اليوم"

4:30 فجرا (مصارعة حرة) إيناس خورشيد تمهيدي "حال التأهل يقام نصف النهائي في نفس اليوم"

4:30 فجرا (رماية) بندقية 50م - أسامة محمد - تمهيدي

8:00 صباحا (الغطس) مهاب مهيمن - تمهيدي 3 متر متحرك

9:50 صباحا (رماية) بندقية 50م - أسامة محمد - نهائي "حال التأهل"

12:25 ظهرا (ألعاب قوى) بسنت حميدة - 200م نصف نهائي "حال التأهل"

12:30 ظهرا (سباحة توقيعية) تمهيدي

الثلاثاء 3 أغسطس

(كرة يد) ربع نهائي أحد أوقات (2:30 فجرا - 6:15 صباحا - 10:00 صباحا - 1:45 ظهرا)

3:00 فجرا (غطس) مهاب مهيمن - نصف النهائي 3م متحرك "حال التأهل"

4:00 فجرا (مصارعة حرة) إيناس خورشيد ترضية "حال التأهل والنهائيات في نفس اليوم"

4:30 فجرا (مصارعة رومانية) محمد كيشو "ونصف النهائي في نفس اليوم"

4:30 فجرا (مصارعة رومانية) محمد متولي "ونصف النهائي في نفس اليوم"

8:00 صباحا (غطس) مهاب مهيمن - النهائي 3م متحرك "حال التأهل"

12:00 ظهرا (فروسية) تمهيدي فردي الرجال

12:15 ظهرا (ألعاب القوى) رمي الجلة - مصطفى عمرو + محمد مجدي

12:30 ظهرا (سباحة توقيعية)

الأربعاء 4 أغسطس

2:05 فجرا (ألعاب القوى) رمي الرمح - إيهاب عبد الرحمن - تمهيدي

2:30 فجرا (كانوي) منافسات تمهيدي رجال - مؤمن مهران

3:19 فجرا (كانوي) منافسات تمهيدي سيدات - سما أحمد

4:00 فجرا (مصارعة رومانية) كيشو + متولي ترضية "حال التأهل والنهائيات في نفس اليوم"

8:00 صباحا (غطس) مها جودة - تمهيدي 10م ثابت

8:03 صباحا (ملاكمة) يسري رزق الله - نصف النهائي "حال التأهل"

8:35 صباحا (ملاكمة) عبد الرحمن عرابي - النهائي "حال التأهل"

1:15 ظهرا (ألعاب القوى) رمي المطرقة - مصطفى الجمل - نهائي "حال التأهل"

12:00 ظهرا (فروسية) نهائي فردي الرجال "حال التأهل"

12:30 ظهرا (سباحة توقيعية) النهائي "حال التأهل"

الخميس 5 أغسطس

2:30 فجرا إلى 5 فجرا (كانوي) نهائيات فردي الرجال والسيدات "حال التأهل"

3:00 فجرا (غطس) مها جودة - 10م ثابت نصف النهائي "حال التأهل"

4:05 فجرا (ألعاب القوى) رمي الجلة - نهائي "حال التأهل"

4:30 فجرا (مصارعة حرة) عمرو رضا + ضياء الدين "تمهيدي والمنافسات حتى نصف النهائي في نفس اليوم"

5:05 (كاراتيه) علي الصاوي - تمهيدي "حال التأهل وباقي المنافسات في نفس اليوم"

6:00 صباحا (خماسي حديث) - هايدي مرسي وأميرة قنديل - منافسات السلاح

8:00 صباحا (غطس) مها جودة - 10م ثابت النهائي "حال التأهل"

9:30 صباحا (خماسي حديث) - أحمد الجندي وأحمد حامد - منافسات ا

لسلاح

10:00 صباحا أو 2:00 ظهرا (كرة يد) نصف نهائي "حال التأهل"

10:00 صباحا (كاراتيه) رضوى السيد - تمهيدي "وحال التأهل تقام باقي المنافسات في نفس اليوم"

الجمعة 6 أغسطس

3:20 فجرا (جمباز إيقاعي) حبيبة مرزوق - فردي

4:00 فجرا (مصارعة حرة) عمرو رضا وضياء الدين - ترضية "حال التأهل وباقي المنافسات في نفس اليوم"

5:28 فجرا (كاراتيه) جيانا فاروق - تمهيدي "وحال التأهل باقي المنافسات في نفس اليوم"

7:30 صباحا (خماسي حديث) سيدات - منافسات السباحة

8:00 صباحا (غطس) مهاب مهيمن - تمهيدي 10 متر ثابت

10:00 صباحا (كاراتيه) عبد الله عبد العزيز - تمهيدي "وباقي المنافسات في نفس اليوم حال التأهل"

10:15 صباحا (خماسي حديث) سيدات - منافسات الفروسية

12:00 ظهرا (فروسية) تمهيدي الفرق رجال

12:30 ظهرا (خماسي حديث) سيدات - منافسات الجري + الرماية

12:30 ظهرا (سباحة توقيعية) فرق

السبت 7 أغسطس

3:00 فجرا (جمباز إيقاعي) فريق السيدات

3:00 فجرا (غطس) مهاب مهيمن - 10م ثابت نصف نهائي "حال التأهل"

7:00 صباحا (كاراتيه) فريال أشرف - تمهيدي "وحال التأهل باقي المنافسات في نفس اليوم"

7:30 صباحا (خماسي حديث) الرجال - منافسات السباحة

8:00 صباحا (غطس) مهاب مهيمن - نهائي 10م ثابت "حال التأهل"

8:20 صباحا (جمباز إيقاعي) حبيبة مرزوق - نهائي "حال التأهل"

10:00 صباحا (كرة يد) مباراة الميدالية البرونزية "حال التأهل"

10:15 صباحا (خماسي حديث) الرجال - منافسات الفروسية

12:00 صباحا (فروسية) نهائي الفرق "حال التأهل"

12:30 ظهرا (خماسي حديث) الرجال - منافسات الجري + الرماية

12:30 ظهرا (سباحة توقيعية) فرق "حال التأهل"

1:00 ظهرا (ألعاب القوى) رمي الرمح - النهائي "حال التأهل"

2:00 ظهرا (كرة يد) النهائي "حال التأهل"

الأحد 8 أغسطس

4:00 فجرا (جمباز إيقاعي) فريق سيدات - النهائي "حال التأهل"

3:00 فجرا (دراجات) - ابتسام زايد "والنهائيات في نفس اليوم"

8:15 صباحا (ملاكمة) يسري رزق الله - النهائي "حال التأهل"

1:00 ظهرا إلى 3:30 عصرا (حفل الختام)