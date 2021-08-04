أولمبياد طوكيو 2020 – متولي يخسر فرصة الفوز ببرونزية المصارعة الرومانية

الأربعاء، 04 أغسطس 2021 - 13:25

كتب : رامي جمال

محمد متولي (مصارعة)

فقد محمد متولي فرصة الفوز بميدالية برونزية في أولمبياد طوكيو 2020 بالهزيمة من اللاعب الألماني دينيس ماكسيميليان في المصارعة الرومانية لوزن 87 كجم.

وخسر متولي من منافسه الألماني بنتيجة 8-1 ليحتل المركز الخامس، فلا يوجد في المصارعة الرومانية المركز الرابع.

وبذلك يتوقف رصيد مصر في الميداليات في الأولمبياد الجارية عند ثلاث ميداليات حققها كل من هداية ملاك وسيف عيسى في التايكوندو.

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هذا بالإضافة لمحمد إبراهيم السيد "كيشو" الذي ظفر ببرونزية المصارعة الرومانية في وزن 67 كجم.

ويتوقف بالتالي رصيد مصر من الميداليات إجمالا في الأولمبياد عند 35 بواقع 7 ذهبيات و10 فضيات و18 برونزية.

محمد متولي طوكيو 2020 المصارعة الرومانية
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