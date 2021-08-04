مباشر أولمبياد طوكيو 2020 – نهاية الغطسة الثانية لـ مها جودة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمنافسات فجر وصباح الأربعاء في أولمبياد طوكيو 2020، وهو يوم حافل للمصريين، إذ لدينا فرصة في المنافسة على 4 ميداليات في الفروسية والمصارعة.

وإليكم مواعيد المنافسات وتغطيتها الحية..

الغطس

8:00 صباحا (غطس) مها جودة - تمهيدي 10م ثابت

مها جودة تحقق 54 نقطة في الغطسة الثانية وترفع رصيده إلى 106.65 في المركز 20

مها جودة تحقق 52.65 نقطة في الغطسة الأولى في المركز 24

انطلاق منافسات الغطس

تقام المنافسات بين 30 لاعبة ويتأهل أول 18 إلى نصف النهائي

الفروسية

12:00 ظهرا (فروسية) نهائي فردي الرجال - نائل نصار ومحمد طاهر زيادة

المصارعة

12:40 ظهرا (مصارعة رومانية) محمد إبراهيم السيد "كيشو" - مباراة الميدالية البرونزية

13:00 ظهرا (مصارعة رومانية) محمد متولي - مباراة الميدالية البرونزية

ألعاب القوى

2:05 فجرا (رمي الرمح) إيهاب عبد الرحمن – تمهيدي (مذاع عبر بي إن بريميوم 1)

طالع تفاصيل وداع عبد الرحمن لمنافسات رمي الرمح من هنا

كانوي

5:08 فجرا (كانوي) منافسات ربع نهائي رجال 200 متر - مؤمن مهران (مذاع عبر بي إن إكسترا 2)

5:50 صباحا (كانوي) منافسات ربع نهائي سيدات 500 متر - سما أحمد (مذاع عبر بي إن إكسترا 2)

أولمبياد طوكيو 2020 - مؤمن مهران وسما أحمد يودعان منافسات الكانوي

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طالع جدول ميداليات طوكيو 2020 من هنا

طالع كل مواعيد المتسابقين المصريين من هنا

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