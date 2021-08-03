أولمبياد طوكيو 2020 – رباعي مصري يتأهل للنهائي للمنافسة على ميداليات

الثلاثاء، 03 أغسطس 2021 - 01:22

كتب : FilGoal

نائل نصار - فروسية - طوكيو 2020

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة ليوم مصر الأولمبي، والذي سيشهد خطوة منتخب اليد الأهم تجاه المجد والتأهل لنصف النهائي، وكذلك أمل جديد لمصر في المصارعة.

وإليكم التغطية الحية..

الفروسية

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