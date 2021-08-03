أولمبياد طوكيو 2020 - محمد مجدي يودع منافسات رمي الجلة

لم يستطع محمد مجدي من التأهل إلى نهائي رمي الجلة ضمن منافسات ألعاب القوى بأولمبياد طوكيو 2020 محتلا المركز الثاني عشر.

وشارك مجدي ضمن المجموعة الثانية واحتل المركز الثاني عشر من أصل 15.

وفي منافسات رمي الجلة، يتم تسجيل أعلى مسافة للاعب من 3 محاولات.

من يحقق 21.20 أو أكثر يتأهل مباشرة إلى النهائي، أو أفضل 12 لاعبا من المجموعتين.

وجاءت المحاولة الأولى لمحمد مجدي بـ 19.64 وفشل في المحاولة الثانية.

وفي المحاولة الأخير حقق أفضل نتيجة بـ 19.73 لكن لم تكن كافية للتأهل.

وكان مصطفى عمرو قد حصد بطاقته إلى نهائي رمي الجلة ضمن منافسات ألعاب القوى بأولمبياد طوكيو 2020، بعدما أن استطاع تسجيل مسافة أكبر من 21.20.

وسيخوض مصطفى عمرو النهائي على الميدالية في الرابعة وخمس دقائق فجر الخميس المقبل.