أولمبياد طوكيو 2020 - متولى يسقط أمام المصنف الأول.. وينافس على برونزية

الثلاثاء، 03 أغسطس 2021 - 11:59

كتب : FilGoal

محمد متولي (مصارعة)

خسر محمد متولي فرصة الوصول لنهائي منافسات 87 كجم في المصارعة الرومانية بالخسارة من المجري فيكتور لورينز.

وأنهى متولي الجولة الأولى متفوقا بنتيجة 2-1.

في الجولة الثانية قلب المجري الأول في التصنيف النتيجة لصالحه بتحقيق 8 نقاط والفوز 9-2.

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وسيلتقي متولي مع الفائز من مباراة الترضية والذي لم يتحدد أطرافها بعد.

وستقام المباراة في الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة.

وتفوق متولي في دور الـ 16 بإقصاء كيريل ماسكيفيتش وصيف أوروبا في ثمن النهائي بفوز ساحق 9-1 بعدما انتهت الجولة الأولى بتقدم منافسه 1-0.

وفي ربع النهائي تقدم محمد متولي في الجولة الأولى 4-0 قبل أن يستسلم لاعب كوبا بعد حركة فنية رائعة من متولي.

أولمبياد طوكيو 2020 محمد متولي المصارعة الرومانية
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