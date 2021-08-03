أولمبياد طوكيو 2020 - كيشو يخسر في الثواني الأخيرة.. ويلعب على البرونزية

خسر محمد إبراهيم "كيشو" فرصة الوصول لنهائي منافسات تحت 67 كجم للمصارعة الرومانية بعد الخسارة أمام الأوكراني بافريز ناسيبوف في نصف النهائي.

وأنهى كيشو الجولة الأولى متفوقا بنتيجة 5-0، وفي الجولة الثانية تفوق ناسيبوف بنتيجة 6-7 ليفوز باللقاء وتأهل للنهائي.

وسيخوض كيشو مباراته مع الفائز من مباراة الترضية والتي تجمع الروسي أرتيم زوركوف والدنماركي فريدريك هولمكويست، للعب على البرونزية.

وستقام المباراة غدا الأربعاء في تمام الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة.

وكان كيشو قد تفوق على هانسو ريه لاعب كوريا الجنوبية بنتيجة 7-6 ليضمن مقعده في ربع النهائي.

وفي ربع النهائي وبعد مباراة مثيرة تفوق كيشو على كارين أصلانيان لاعب أرمينيا في ربع النهائي، بأفضلية الإنذار على الأرميني بعد التعادل 7-7.

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