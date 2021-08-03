أولمبياد طوكيو 2020 - كيشو يخسر في الثواني الأخيرة.. ويلعب على البرونزية

الثلاثاء، 03 أغسطس 2021 - 11:48

كتب : FilGoal

محمد إبراهيم السيد (كيشو) - مصارعة

خسر محمد إبراهيم "كيشو" فرصة الوصول لنهائي منافسات تحت 67 كجم للمصارعة الرومانية بعد الخسارة أمام الأوكراني بافريز ناسيبوف في نصف النهائي.

وأنهى كيشو الجولة الأولى متفوقا بنتيجة 5-0، وفي الجولة الثانية تفوق ناسيبوف بنتيجة 6-7 ليفوز باللقاء وتأهل للنهائي.

وسيخوض كيشو مباراته مع الفائز من مباراة الترضية والتي تجمع الروسي أرتيم زوركوف والدنماركي فريدريك هولمكويست، للعب على البرونزية.

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وستقام المباراة غدا الأربعاء في تمام الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة.

وكان كيشو قد تفوق على هانسو ريه لاعب كوريا الجنوبية بنتيجة 7-6 ليضمن مقعده في ربع النهائي.

وفي ربع النهائي وبعد مباراة مثيرة تفوق كيشو على كارين أصلانيان لاعب أرمينيا في ربع النهائي، بأفضلية الإنذار على الأرميني بعد التعادل 7-7.

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