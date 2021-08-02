نهاية اليوم الأولمبي لمصر في طوكيو 2020- مهاب مهيمن لنصف نهائي الغطس وخروج إيناس خورشيد

تشارك البعثة المصرية من جديد في اليوم العاشر من منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

تبدأ منافسات البعثة المصرية بفعاليات الكانوي كاياك بمشاركة سما أحمد وتنتهي بثنائي السباحة التوقيعية هنا هيكل وليلى علي ظهر اليوم الإثنين.

وإليكم فعاليات منافسات اليوم:

سباحة توقيعية

12:30 ظهرا - هنا هيكل وليلى علي منافسات التمهيدي

الثنائي المصري يحصل على 78.900 درجة، في انتظار نهاية المنافسات لتحديد المراكز.

انطلاق المنافسات

المنافسات مذاعة على بي إن بريميوم 1

الغطس

8:00 صباحا - مهاب مهيمن تصفيات 3 متر سلم متحرك

مهاب مهيمن يتأهل إلى نصف نهائي منافسات 3 متر منصة متحركة إذ يتأهل أول 18 لاعبا

مهاب مهيمن يحقق 76.5 نقطة بغطسة رائعة في الجولة الأخيرة ليحصد إجمالي 422.75 نقطة في المركز الثاني عشر

أنهى مهاب مهيمن الغطسة الخامسة وقبل الأخيرة في المركز الثاني عشر بإجمالي 346.25 نقطة

مهاب مهيمن أنهى الغطسة الرابعة في المركز العاشر بإجمالي 277.25 نقطة

أنهى مهاب مهيمن الغطسة الثالثة ووصل للمركز السادس بـ إجمالي 223 نقطة.

مهاب مهيمن أنهى الغطسة الثانية في المركز الخامس بإجمالي نقاط 143.8

حقق مهاب مهيمن 77.5 نقطة وصعد للمركز الرابع بعد الغطسة الأولى من أصل 6

انطلاق المنافسات

يتأهل أول 18 لاعبا إلى نصف النهائي

المصارعة

4:51 فجرا - إيناس خورشيد × الألمانية آنا كارمن (ثمن النهائي) "مذاع عبر بي إن 7"

أولمبياد طوكيو – إيناس خورشيد تودع منافسات المصارعة

كانوي كاياك

5:00 فجرا ربع نهائي منافسات 200 متر سيدات - سما أحمد

2:37 فجرا تصفيات منافسات 200 متر سيدات - سما أحمد

أولمبياد طوكيو – سما أحمد تفشل في التأهل إلى نصف نهائي الكانوي-كاياك

رمي المطرقة

3:30 فجرا تصفيات منافسات رمي المطرقة - مصطفى الجمل "مذاع عبر بي إن إكسترا 1"

أولمبياد طوكيو - مصطفى الجمل يفقد أمل التأهل لنهائي رمي المطرقة

الرماية

4:30 فجرا - أسامة محمد في منافسات 50 متر بندقية بـ 3 أوضاع

حقق أسامة في الجثو 367 نقطة وفي الانبطاح 392 نقطة ومن الوضع واقفا 380 نقطة

أسامة السعيد ينهي منافسات الرماية 50 متر بثلاثة أوضاع في المركز 38 بمتوسط مجموع 9.492

يتأهل أول 8 لاعبين إلى النهائي