أولمبياد طوكيو – إيناس خورشيد تودع منافسات المصارعة

خسرت إيناس خورشيد لاعبة المصارعة الحرة المصرية في دور الـ16 أمام الألمانية آنا كارمن.

وفازت آنا كارمن باللقاء، بنتيجة 7-0 في المباراة.

الجولة الأولى انتهت بتقدم آنا كارمن بنتيجة 3-0، قبل أن توسع الفارق في الجولة الثانية.

وودعت إيناس المنافسات رسميا بعدما خسرت آنا كارمن في ربع النهائي أمام الأوكرانية آلا شيركاسوفا.

يذكر أن إيناس خورشيد (31 عاما) حصلت على المركز الخامس في أولمبياد ريو دي جانيرو، قبل أن تعتزل اللعب عام 2017 وتعود قبل عام ونصف إلى المنافسة من جديد.