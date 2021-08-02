أولمبياد طوكيو - مصطفى الجمل يفقد أمل التأهل لنهائي رمي المطرقة

الإثنين، 02 أغسطس 2021 - 04:19

كتب : محمد سمير

مصطفى الجمل - رمي المطرقة

فقد مصطفى الجمل لاعب رمي المطرقة، أمل التأهل إلى نهائي المنافسات بعدما فشل في الوصول للمسافة المطلوبة في رمياته الثلاث.

وحقق الجمل مسافة 72.76 متر كأطول مسافة في الرمية الثانية.

اللاعب المصري حقق مسافة 72.13 متر في محاولته الأولى.

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وفي المحاولة الثانية، حقق أفضل أرقامه ببلوغ 72.76 متر.

أما المحاولة الثالثة، فكانت الأقل لـ مصطفى الجمل بتحقيق 71,85 متر فقط.

واحتل مصطفى الجمل المركز الـ23 بشكل عام، ليفشل في بلوغ النهائي.

ويتأهل لنهائي المنافسات من يحقق رقم أطول من 77,5 متر مباشرة، أو أفضل 12 لاعبا.

طوكيو 2020 مصطفى الجمل
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