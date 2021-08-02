أولمبياد طوكيو – سما أحمد تفشل في التأهل إلى نصف نهائي الكانوي-كاياك

فشلت سما أحمد في التأهل إلى نصف نهائي منافسات 200 متر كانوي-كاياك للتجديف.

واحتلت سما المركز السابع في تصفيتها (التصفية الثانية) بزمن 47.2 ثانية، لتتحول إلى تصفية أخرى لبلوغ نصف النهائي.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى نصف النهائي مباشرة عن كل تصفية بين التصفيات السبع.

وخاضت سما تصفية أخرى، لكنها احتلت المركز السابع بزمن 47.8 ثواني وبفارق 6 ثوان عن المركز الأول، لتودع المنافسات رسميا.