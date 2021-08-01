نهاية منافسات الأحد في أولمبياد طوكيو – وداع في تنس الطاولة والمصارعة ومركز ثامن في الشيش

الأحد، 01 أغسطس 2021 - 01:28

كتب : FilGoal

منتخب مصر - سلاح الشيش

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمنافسات المصريين في فجر وصباح الأحد، في أولمبياد طوكيو 2020.

ويشهد اليوم المواجهة الختامية لمنتخب مصر لكرة اليد في دور المجموعات، وانطلاق منافسات المصارعة، وكذلك أمل جديد في ميدالية في السلاح، ومنافسات صعبة لفرق تنس الطاولة.

وإليكم التغطية الحية..

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تنس الطاولة

12:30 ظهرا – (تنس طاولة) مصر ضد الصين – دور الـ 16 فرق رجال

شوو شين يفوز بالشوط الثالث 11-2، مصر تودع المسابقة والصين إلى ربع النهائي

خالد عصر يخسر الشوط الثاني بنتيجة 7-11

خالد عصر يخسر الشوط الأول بنتيجة 9-11.

انطلاق المباراة الثالثة بين خالد عصر وشو شين

فان زهيندونج يفوز بالشوط الثالث على عمر عصر 11-5، الصين تحسم المباراة الثانية لصالحها.

عمر عصر يخسر الشوط الثاني 8-11.

عمر عصر يخسر الشوط الأول بنتيجة 4-11.

انطلاق المباراة الثانية بمشاركة عمر عصر

الثنائي المصري أحمد صالح وخالد عصر يخسر المباراة الأولى أمام الصين بنتيجة 3-0

الصين تواصل التقدم بالفوز بالشوط الثاني 11-7

مصر تخسر الشوط الأول بنتيجة 4-11

انطلاق المباراة

3:00 فجرا – (تنس طاولة) مصر ضد رومانيا – دور الـ 16 فرق سيدات

أولمبياد طوكيو 2020 – مصر تودع منافسات فرق تنس الطاولة سيدات أمام رومانيا

السلاح

7:50 صباحا - (سلاح) الشيش فرق رجال - مصر × هونج كونج - تحديد المركزين السابع والثامن

5:25 فجرا - (سلاح) الشيش فرق رجال - مصر × إيطاليا - ترتيب مراكز من 5 إلى 8

3:45 فجرا - (سلاح) الشيش فرق رجال - مصر × فرنسا - ربع النهائي

أولمبياد طوكيو 2020 - منتخب سلاح الشيش يحصد المركز الثامن بهزيمة ثالثة

المصارعة

4:14 فجرا – (مصارعة) منافسات سمر حمزة في وزن 76 كجم – دور الـ 16 ضد الروسية ناتاليا فوروبيفا(يتم تحديد موعد المنافسات تحديدا في وقت لاحق) وتستكمل المنافسات في نفس اليوم حال التأهل حتى نصف النهائي -مذاع بي إن 3 بريميوم

أولمبياد طوكيو 2020 – قاتلت حتى النهاية.. سمر تخسر في المصارعة وتنتظر الفرصة

4:49 فجرا – (مصارعة رومانية) هيثم محمود في وزن تحت 60 كجم ضد الروسي إيميلين سيرجي - وتستكمل المنافسات في نفس اليوم حال التأهل حتى نصف النهائي

أولمبياد طوكيو 2020 - خسارة منيع وهيثم في المصارعة الرومانية

4:49 فجرا – (مصارعة رومانية) - عبد اللطيف منيع في وزن تحت 130 كجم ضد الروسي سيرجي سيمينوف - وتستكمل المنافسات في نفس اليوم حال التأهل حتى نصف النهائي

أولمبياد طوكيو 2020 - خسارة منيع وهيثم في المصارعة الرومانية

كرة يد

4:00 فجرا – (كرة يد) مصر ضد البحرين – الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثانية

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