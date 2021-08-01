أولمبياد طوكيو 2020 - منتخب سلاح الشيش يحصد المركز الثامن بهزيمة ثالثة

الأحد، 01 أغسطس 2021 - 05:02

كتب : FilGoal

منتخب مصر - سلاح الشيش

أنهى منتخب سلاح الشيش رجال منافسات الفرق في المركز الثامن بعد ثلاث هزائم.

وخسر منتخب مصر مباراته الأخيرة أمام هونج كونج بنتيجة 45-21 في مباراة ترتيب المركزين السابع والثامن.

وكانت مواجهة مصر أمام فرنسا أفضل لقاءات الفريق الذي خسر من منتخب فرنسا المصنف الثاني، بنتيجة 45-34، في دور الثمانية لأولمبياد طوكيو 2020.

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وفاز علاء أبو القاسم بالجولة الأولى، قبل أن يخسر محمد حسن الجولة الثانية، ولكن محمد حمزة أعاد التقدم لمصر 15-13.

ولكن حسن خسر الجولة الرابعة لتتقدم فرنسا 20-18، ثم تقدمت فرنسا 25-22 بالتغلب على علاء أبو القاسم، ولكن محمد حمزة قلص النتيجة لتصبح 30-28 لفرنسا.

ولكن الجولات الثلاثة المقبلة شهدت خسائر مصرية، ليخرج منتخب الشيش من دور الثمانية بعد مباراة كبيرة.

وفي أولى مباريات المرحلة الترتيبية خسر الفريق المصري أمام إيطاليا 45-30 ليلعب على تحديد المركزين الثالث والرابع.

وبذلك انتهت مصر مشاركاتها في أولمبياد طوكيو 2020 في منافسات السلاح المختلفة.

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