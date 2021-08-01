أولمبياد طوكيو 2020 - منتخب سلاح الشيش يحصد المركز الثامن بهزيمة ثالثة

أنهى منتخب سلاح الشيش رجال منافسات الفرق في المركز الثامن بعد ثلاث هزائم.

وخسر منتخب مصر مباراته الأخيرة أمام هونج كونج بنتيجة 45-21 في مباراة ترتيب المركزين السابع والثامن.

وكانت مواجهة مصر أمام فرنسا أفضل لقاءات الفريق الذي خسر من منتخب فرنسا المصنف الثاني، بنتيجة 45-34، في دور الثمانية لأولمبياد طوكيو 2020.

وفاز علاء أبو القاسم بالجولة الأولى، قبل أن يخسر محمد حسن الجولة الثانية، ولكن محمد حمزة أعاد التقدم لمصر 15-13.

ولكن حسن خسر الجولة الرابعة لتتقدم فرنسا 20-18، ثم تقدمت فرنسا 25-22 بالتغلب على علاء أبو القاسم، ولكن محمد حمزة قلص النتيجة لتصبح 30-28 لفرنسا.

ولكن الجولات الثلاثة المقبلة شهدت خسائر مصرية، ليخرج منتخب الشيش من دور الثمانية بعد مباراة كبيرة.

وفي أولى مباريات المرحلة الترتيبية خسر الفريق المصري أمام إيطاليا 45-30 ليلعب على تحديد المركزين الثالث والرابع.

وبذلك انتهت مصر مشاركاتها في أولمبياد طوكيو 2020 في منافسات السلاح المختلفة.

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