أولمبياد طوكيو 2020 – مصر تودع منافسات فرق تنس الطاولة سيدات أمام رومانيا

ودع منتخب مصر لتنس الطاولة سيدات، منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

وخرج المنتخب المصري، أمام نظيره الروماني، بنتيجة 3-0، في دور الـ 16.

وبدأت المواجهة التي تتضمن بداية بمواجهة للزوجي، بخسارة يسرا حلمي وفرح عبد العزيز من الثنائي دانييلا دوديان وإليزابيتا سامارا 3-0، بنتائج أشواط 11-8 و13-11 و11-6.

وفي أولى مواجهات الفردي، خسرت دينا مشرف من بيرناديت جوكس، رغم فوزها بأول شوطين 12-10، و11-9، إلا أنها خسرت 3 أشواط متتالية 11-6 و11-7 و11-7، لتتقدم رومانيا 2-0.

وفي ثاني مواجهات الفردي، خسرت فرح عبد العزيز بـ 3 أشواط مقابل شوط، 11-4 و9-11 و11-9 و11-8.

تقام مباراة الفرق، بلعب 5 مباريات بين الفريقين، أول مباراة ستكون زوجي بمشاركة فرح عبد العزيز ويسرا حلمي، وبعدها 4 مباريات فردي، الفريق الذي يفوز بـ 3 مباريات من أصل الـ 5، يُعتبر فائزا بالمباراة، وهو ما أهل الفريق الروماني صاحب التصنيف الثامن لدور الثمانية على حساب المصريين أصحاب التصنيف الـ 14.

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