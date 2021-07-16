رومانو: ميلان يقترب من حسم صفقتين

يقترب ميلان من حسم صفقتين في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب فابريتسيو رومانو الصحفي الموثوق بشبكة "سكاي" الإيطالية، فأن ميلان سيضم الإسباني براهيم دياز من ريال مدريد وفودي بالو توريه من موناكو.

ونشر رومانو عبر حسابه على "تويتر": "براهيم دياز إلى ميلان بعد التوصل لاتفاق مع ريال مدريد بالإعارة لمدة موسمين حتى 2023 مقابل 3 ملايين يورو مع أحقية الشراء 22 مليون يورو".

وأضاف "ريال مدريد سيضع بندا لإعادة شراء اللاعب مقابل 27 مليون يورو، الصفقة تمت ويتبقى الأعمال الورقية".

Brahim Diaz to AC Milan, here we go confirmed. Total agreement reached with Real Madrid: loan until June 2023 [€3m fee] + buy option [€22m]. Real will have a buy-back clause for €27m. Done deal and paperworks set to be signed. ⚪️🇪🇸 #ACMilan #RealMadrid — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2021

براهيم دياز قضى الموسم الماضي معارا لصفوف الروسونيري وخاض 39 مباراة في جميع المسابقات سجل 7 وصنع 4.

وأردف رومانو عن صفقة بالو توريه: "توصل ميلان لاتفاق مع موناكو لضم اللاعب بشكل نهائي، اللاعب سيخضع للفحص الطبي مقابل 4 ملايين يورو ونصف مليون يورو كمكافأت".

AC Milan have reached an agreement with AS Monaco to sign Fodé Ballo-Touré on a permanent deal, confirmed via @DiMarzio 🔴🇫🇷 #ACMilan #ASMonaco Ballo-Touré will be in Milano this week to complete his medical. €4m as final fee + add ons around €500k. 🤝 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2021

بالو تراوري بدأ مسيرته في باريس سان جيرمان بين فرق الناشئين والشباب ومن ثم انضم إلى ليل لموسمين ثم موناكو في 2018-19 مقابل 11 مليون يورو.

اللاعب البالغ 24 عاما خاض 74 مباراة بقميص موناكو واكتفى بصناعة 8 أهداف فقط كظهير أيسر.

وكان ميلان قد ضم فيكايو توموري وساندرو تونالي من صفوف تشيلسي وبريشيا على الترتيب الصيف الجاري بشكل نهائي.

فيما وصل الفرنسي أوليفييه جيرو لمدينة ميلانو حسب بعض التقارير من أجل الانضمام لميلان قادما من تشيلسي. (طالع التفاصيل)

ويعود ميلان لدوري أبطال أوروبا بعد غياب دام 8 سنوات عقب احتلال المركز الثاني في الدوري الإيطالي الموسم الماضي.