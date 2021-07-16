رومانو: ميلان يقترب من حسم صفقتين

الجمعة، 16 يوليه 2021 - 00:07

كتب : FilGoal

براهيم دياز - توماس رينكون - ميلان - تورينو

يقترب ميلان من حسم صفقتين في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

فودي بولو توريه

النادي : موناكو

براهيم دياز

النادي : ميلان

ميلان

وبحسب فابريتسيو رومانو الصحفي الموثوق بشبكة "سكاي" الإيطالية، فأن ميلان سيضم الإسباني براهيم دياز من ريال مدريد وفودي بالو توريه من موناكو.

ونشر رومانو عبر حسابه على "تويتر": "براهيم دياز إلى ميلان بعد التوصل لاتفاق مع ريال مدريد بالإعارة لمدة موسمين حتى 2023 مقابل 3 ملايين يورو مع أحقية الشراء 22 مليون يورو".

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وأضاف "ريال مدريد سيضع بندا لإعادة شراء اللاعب مقابل 27 مليون يورو، الصفقة تمت ويتبقى الأعمال الورقية".

براهيم دياز قضى الموسم الماضي معارا لصفوف الروسونيري وخاض 39 مباراة في جميع المسابقات سجل 7 وصنع 4.

وأردف رومانو عن صفقة بالو توريه: "توصل ميلان لاتفاق مع موناكو لضم اللاعب بشكل نهائي، اللاعب سيخضع للفحص الطبي مقابل 4 ملايين يورو ونصف مليون يورو كمكافأت".

بالو تراوري بدأ مسيرته في باريس سان جيرمان بين فرق الناشئين والشباب ومن ثم انضم إلى ليل لموسمين ثم موناكو في 2018-19 مقابل 11 مليون يورو.

اللاعب البالغ 24 عاما خاض 74 مباراة بقميص موناكو واكتفى بصناعة 8 أهداف فقط كظهير أيسر.

وكان ميلان قد ضم فيكايو توموري وساندرو تونالي من صفوف تشيلسي وبريشيا على الترتيب الصيف الجاري بشكل نهائي.

فيما وصل الفرنسي أوليفييه جيرو لمدينة ميلانو حسب بعض التقارير من أجل الانضمام لميلان قادما من تشيلسي. (طالع التفاصيل)

ويعود ميلان لدوري أبطال أوروبا بعد غياب دام 8 سنوات عقب احتلال المركز الثاني في الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

ميلان براهيم دياز فودي بالو تراوري
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