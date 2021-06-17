ميلان يفعل بند شراء فيكايو توموري من تشيلسي
الخميس، 17 يونيو 2021 - 14:20
كتب : FilGoal
أعلن نادي ميلان الإيطالي الحصول على خدمات فيكايو توموري بشكل نهائي من تشيلسي الإنجليزي.
فيكايو توموري
النادي : ميلان
وقال النادي اللومباردي عبر موقعه الرسمي: "يسر ميلان أن يعلن عن تفعيل بند الانتقال الدائم لأولوفافيكايومي أولواداميلولا توموري من تشيلسي".
وكشف النادي مدة العقد "وسيواصل المدافع الإنجليزي اللعب مع النادي حتى 30 يونيو 2025".
Official Statement: @fikayotomori_ ➡ https://t.co/bELsFN9RR4
Comunicato Ufficiale: Fikayo Tomori ➡ https://t.co/TvMutVHiHv#NewPlayerUnlocked #SempreMilan pic.twitter.com/HH9Mznb5V5— AC Milan (@acmilan) June 17, 2021
وخاض المدافع الإنجليزي 22 مباراة وسجل هدفا واحدا الموسم الماضي عقب انتقاله على سبيل الإعارة في سوق الانتقالات الشتوية.
ووفقا للتقارير فأن ميلان تحصل على خدمات اللاعب بـ 28 مليون يورو.
وسعى الروسونيري لتقليل تكاليف الصفقة بالتفاوض مع تشيلسي، إلا أن إدارة الفريق اللندني رفضت، ليتم الانتقال بشكل نهائي بنفس القيمة المعلنة.