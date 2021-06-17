ميلان يفعل بند شراء فيكايو توموري من تشيلسي

أعلن نادي ميلان الإيطالي الحصول على خدمات فيكايو توموري بشكل نهائي من تشيلسي الإنجليزي.

وقال النادي اللومباردي عبر موقعه الرسمي: "يسر ميلان أن يعلن عن تفعيل بند الانتقال الدائم لأولوفافيكايومي أولواداميلولا توموري من تشيلسي".

وكشف النادي مدة العقد "وسيواصل المدافع الإنجليزي اللعب مع النادي حتى 30 يونيو 2025".

وخاض المدافع الإنجليزي 22 مباراة وسجل هدفا واحدا الموسم الماضي عقب انتقاله على سبيل الإعارة في سوق الانتقالات الشتوية.

ووفقا للتقارير فأن ميلان تحصل على خدمات اللاعب بـ 28 مليون يورو.

وسعى الروسونيري لتقليل تكاليف الصفقة بالتفاوض مع تشيلسي، إلا أن إدارة الفريق اللندني رفضت، ليتم الانتقال بشكل نهائي بنفس القيمة المعلنة.