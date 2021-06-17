ميلان يفعل بند شراء فيكايو توموري من تشيلسي

الخميس، 17 يونيو 2021 - 14:20

كتب : FilGoal

فيكايو توموري - ميلان

أعلن نادي ميلان الإيطالي الحصول على خدمات فيكايو توموري بشكل نهائي من تشيلسي الإنجليزي.

وقال النادي اللومباردي عبر موقعه الرسمي: "يسر ميلان أن يعلن عن تفعيل بند الانتقال الدائم لأولوفافيكايومي أولواداميلولا توموري من تشيلسي".

وكشف النادي مدة العقد "وسيواصل المدافع الإنجليزي اللعب مع النادي حتى 30 يونيو 2025".

وخاض المدافع الإنجليزي 22 مباراة وسجل هدفا واحدا الموسم الماضي عقب انتقاله على سبيل الإعارة في سوق الانتقالات الشتوية.

ووفقا للتقارير فأن ميلان تحصل على خدمات اللاعب بـ 28 مليون يورو.

وسعى الروسونيري لتقليل تكاليف الصفقة بالتفاوض مع تشيلسي، إلا أن إدارة الفريق اللندني رفضت، ليتم الانتقال بشكل نهائي بنفس القيمة المعلنة.

فيكايو توموري ميلان تشيلسي
نرشح لكم
أخر الأخبار
الزمالك يكشف سبب خروج عواد من قائمة لقاء أسوان.. واستدعاء أبو جبل 4 دقيقة | الدوري المصري
أبوريدة نائبا أول لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم 37 دقيقة | مصر
راموس يكشف حقيقة عرض ريال مدريد للتجديد وسر جملة "خططوا للموسم المقبل بدوني" 47 دقيقة | الدوري الإسباني
ماجواير جاهز لمواجهة اسكتلندا ساعة | يورو 2020
سامي: سموحة لا يمتلك القوة الشرائية لـ بيراميدز.. وبهذه الطريقة طورت عبد القادر ساعة | الدوري المصري
مباشر يورو 2020 – أوكرانيا (2) (1) مقدونيا الشمالية.. هدف تقليص الفارق ساعة | يورو 2020
بيراميدز يطلب مساندة الدولة للسماح بحضور الجماهير أمام الرجاء في الكونفدرالية ساعة | الكونفدرالية
قائد الدنمارك: سنلعب ضد بلجيكا بقلب إيركسن 2 ساعة | يورو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارتيرون: الأهلي هو بايرن مصر.. ولم أشاهد طوال حياتي ما يحدث في دوري هذا الموسم 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (86)-(81) الجزيرة.. الأبيض للنهائي 3 خبر سار لـ صلاح وليفربول بعد إعلان جدول الدوري الإنجليزي 4 انتهت كرة سلة – الزمالك (73) (71) الجزيرة.. فوز الأبيض
قد ينال إعجابك