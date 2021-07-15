مالديني: جيرو يصل إيطاليا الخميس للانضمام لـ ميلان

أوضح باولو مالديني المدير الرياضي لنادي ميلان أن المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو يصل إيطاليا الخميس من أجل الانضمام للروسونيري.

اللاعب المتوج بدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي في الموسم المنصرم ارتبط اسمه بالانتقال لميلان منذ فترة.

وقال مالديني في تصريحات لشبكة DAZN: "جيرو سيصل الخميس وسيكون صفقتنا الجديدة".

وأضاف "أوليفييه يتمتع بصفات البطل، لقد فعل أشياء رائعة مع فرنسا وتشيلسي".

وشدد أسطورة ميلان ومنتخب إيطاليا "جيرو لاعب جدير بالثقة وهو ما نبحث عنه".

وأتم "فرانك كيسي سيبقى لأنه ضمن خطط النادي في المستقبل، ونحن نعمل على تمديد عقده".

وذكرت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية قبل أيام أن ميلان كان يسعى للحصول على اللاعب كصفقة انتقال حر، ولكنه في النهاية وفقا للتقرير فسيدفع مليون يورو قيمة الانتقال.

هذا بالإضافة لمليون يورو أخرى تُدفع كإضافات وحوافز.

ويأتي انتقال جيرو للميلان لتعويض غياب زلاتان إبراهيموفيتش بسبب الإصابة، حيث يحتاج الفريق لمهاجم يحل محل اللاعب السويدي.

يذكر أن جيرو سجل 11 هدفا في 31 مباراة لعبها بقميص البلوز الموسم الماضي، وتوج معهم ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على مانشستر سيتي في المباراة النهائية.