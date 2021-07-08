ميلان يضم تونالي نهائيا حتى صيف 2026

الخميس، 08 يوليه 2021 - 16:29

كتب : إسلام أحمد

ساندرو تونالي - ميلان

أعلن نادي ميلان الإيطالي ضم ساندرو تونالي بشكل نهائي حتى صيف 2026.

وانضم تونالي الموسم الماضي قادما من بريشيا على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، وفعّل ميلان التعاقد في الصيف الجاري.

ولم يعلن الروسونيري قيمة الصفقة، أو دخول أي لاعبين في المقابل لصفوف بريشيا حسبما أفادت تقارير سابقة.

وخاض تونالي الموسم الماضي 37 مباراة في جميع المسابقات دون أن يسجل أي هدف.

وساهم في عودة الفريق لدوري أبطال أوروبا عقب تحقيق وصافة الدوري الإيطالي.

وأصبح تونالي ثالث صفقات ميلان الصيفية، بعد ضم الفرنسي مايك مانيان في مركز حراسة المرمى، وشراء فيكايو توموري بشكل نهائي من تشيلسي.

ساندرو تونالي ميلان
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