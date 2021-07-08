ميلان يضم تونالي نهائيا حتى صيف 2026
الخميس، 08 يوليه 2021 - 16:29
كتب : إسلام أحمد
أعلن نادي ميلان الإيطالي ضم ساندرو تونالي بشكل نهائي حتى صيف 2026.
ساندرو تونالي
النادي : ميلان
وانضم تونالي الموسم الماضي قادما من بريشيا على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، وفعّل ميلان التعاقد في الصيف الجاري.
ولم يعلن الروسونيري قيمة الصفقة، أو دخول أي لاعبين في المقابل لصفوف بريشيا حسبما أفادت تقارير سابقة.
Official Statement: Sandro Tonali ➡ https://t.co/KKnmNIvoEo
Comunicato Ufficiale: Sandro Tonali ➡ https://t.co/8VTc4IwzcO #NewPlayerUnlocked #SempreMilan pic.twitter.com/eIcR2RtbLq— AC Milan (@acmilan) July 8, 2021
وخاض تونالي الموسم الماضي 37 مباراة في جميع المسابقات دون أن يسجل أي هدف.
وساهم في عودة الفريق لدوري أبطال أوروبا عقب تحقيق وصافة الدوري الإيطالي.
وأصبح تونالي ثالث صفقات ميلان الصيفية، بعد ضم الفرنسي مايك مانيان في مركز حراسة المرمى، وشراء فيكايو توموري بشكل نهائي من تشيلسي.