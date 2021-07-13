ذكريات الأهلي وكايزر - وليد صلاح لـ في الجول: قاتلنا لتنفيذ طلب حمدي والخطيب وسليم.. وهدف الحضري أدخلنا في نوبة ضحك

استعاد وليد صلاح الدين قائد الأهلي السابق ذكريات أول مباراة تجمع بين الفريق الأحمر وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

الأهلي يخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء السبت المقبل ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المباراة التي تقام بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

والتقى الأهلي مع كايزر تشيفز مرة واحدة في السوبر الإفريقي عام 2002 عندما فاز برباعية مقابل هدف.

FilGoal.com توجه لنجوم الأهلي في هذه المباراة لاستعادة ذكريات أول مواجهة بين الفريق الأحمر وكايزر تشيفز قبل النهائي المرتقب.

وقال وليد صلاح الدين لـFilGoal.com: "كنت قائد الأهلي أمام كايزر تشيفز في السوبر الإفريقي 2002، وقتها فوجئنا بالثلاثي حسن حمدي ومحمود الخطيب وطارق سليم يجلسون مع اللاعبين وطالبوهم بالفوز بالبطولة وأن الأهلي يحتاج لهذا اللقب بالتحديد وذلك لأن النادي قبلها لم يتوج بالسوبر الإفريقي".

وأضاف "من المرات القليلة التي يتحدث فيها مجلس إدارة النادي إلى اللاعبين ويخبرهم أن النادي يحتاج للفوز ببطولة معينة".

وواصل "جلست مع اللاعبين وأكدت على حديث حسن حمدي والخطيب وطارق سليم وشددت على أنه ليس من القليل أن يأتي لنا هؤلاء النجوم ويطلبون منا الفوز باللقب، لذلك يجب أن نتوج بالبطولة".

وأكمل "الأهلي وقتها كان يضم مجموعة كبيرة من الشباب والثلاثي الكبير هو هادي خشبة وأنا وعصام الحضري".

واستمر في تصريحاته "الأجواء في الملعب كانت متوترة، سجلنا الهدف الأول وتعادل كايزر تشيفز، ولكن بعد هدف حسام غالي الثاني الوضع أصبح أفضل بالنسبة لنا".

وتابع "بعد هدف عصام الحضري دخل اللاعبون في نوبة من الضحك لأننا لم نشاهد مثل هذا الهدف من قبل والأجواء في الملعب أصبحت احتفالية وبعدها سجل سيد عبد الحفيظ الهدف الرابع".

وأشار "حملت كأس أول بطولة سوبر إفريقي في تاريخ الأهلي وهذا أمر مميز جدا بالنسبة لي".

وأتم تصريحاته "3 أحداث أعتز بها في مسيرتي الكروية هي أنني كنت قائد الأهلي عندما حصل على لقب نادي القرن، وأيضا كنت القائد في مباراة 6-1 الشهيرة، وأنا الذي حملت أول كأس سوبر إفريقي في تاريخ الأهلي".

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