نهائي إفريقيا - أبو مسلم لـ في الجول: أكرم الأنسب لقيادة جبهة الأهلي اليمنى أمام كايزر تشيفز

الإثنين، 12 يوليه 2021 - 20:15

كتب : بسام أبو بكر

أحمد أبو مسلم - الأهلي في كأس العالم للأندية 2005

وضع أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق الطريقة الأنسب للفريق الأحمر عندما يواجه كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا.

الأهلي يخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء السبت المقبل ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المباراة التي تقام بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

FilGoal.com تواصل مع نجوم الأهلي السابقين لسؤالهم كيف يلعب الفريق الأحمر هذه المباراة، وما هي الأمور الذي يجب على بيتسو موسيماني الحذر منها قبل مواجهة بطل جنوب إفريقيا.

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أكرم توفيق أم محمد هاني؟

في البداية جاوب أبو مسلم لـFilGoal.com على سؤال من يشغل الجبهة اليمنى للأهلي أمام كايزر تشيفز قائلا: "بالطبع يجب أن تكون البداية بـ أكرم توفيق لأنه كان أهم لاعب في مباريات الأهلي الماضية".

وأضاف "أكرم يمتلك قوة كبيرة وسرعة وإنتاجه في الملعب كبير، كما أنه يجيد العرضيات والاختراقات لعمق الملعب ويشكل خطورة على مرمى المنافس بالإضافة إلى أنه يجيد التسديد بقوة".

ثلاثي وسط أم ثنائي؟

أبو مسلم تابع "الأفضل أن يلعب الأهلي بثنائي وسط من أجل منح أفشة حرية أكبر في الهجوم ومن ثم تغذية محمد شريف بتمريرات كثيرة".

وشرح "لأن في حالة الاعتماد على ثلاثي في وسط ملعب الأهلي يفقد أفشة خطورته لأنه يتوجه للعب على الطرف".

كيف يتغلب الأهلي على التكتل الدفاعي المتوقع لـ كايزر تشيفز؟

وأكمل أبو مسلم "لعبت سابقا ضد كايزر تشيفز في سوبر إفريقيا 2002، هو فريق يعتمد على الجماعية كما شاهدنا في مباراة الوداد ولا يعول على النجوم الأوحد، وللتغلب على التكتل الدفاعي لهذا الفريق يجب أن يلعب الأهلي بشكل سريع ويتحرك اللاعبين بدون كرة وأن يبدأ التحضير للهجوم من خط الدفاع، وذلك مثلما فعل الأهلي أمام المقاصة في الشوط الأول".

وشدد "أتوقع أن يلعب كايزر تشيفز بحذر وخوف في بداية المباراة، ويجب أن يستغل الأهلي ذلك في بداية المباراة ليسجل مبكرا".

وفي النهاية اختار أبو مسلم تشكيل الأهلي لنهائي إفريقيا كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق – بدر بانون – أيمن أشرف – علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية.

الوسط المهاجم: حسين الشحات – أفشة – طاهر.

الهجوم: محمد شريف.

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