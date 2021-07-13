نهائي إفريقيا - طه إسماعيل لـ في الجول: الأهلي يحتاج "الطريق الدائري" للتغلب على كايزر تشيفز

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 - 16:11

كتب : بسام أبوبكر

مصر للمقاصة - الأهلي

"الزحمة بتاعت وسط الملعب زى زحمة وسط البلد والتغلب عليها يكون عبر الطريق الدائرى وهو الطرفين" هكذا بدأ طه إسماعيل حديثه لـFilGoal.com عن الطريقة الأنسب للأهلي لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء السبت المقبل ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المباراة التي تقام بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

FilGoal.com تواصل مع نجوم الأهلي السابقين لسؤالهم كيف يلعب الفريق الأحمر هذه المباراة، وما هي الأمور الذي يجب على بيتسو موسيماني الحذر منها قبل مواجهة بطل جنوب إفريقيا.

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أكرم توفيق أم محمد هاني؟

أجاب طه إسماعيل لـFilGoal.com قائلا: "غالبا إن لم يكن أكيدا أن أكرم توفيق هو من سيبدأ اللقاء فلديه حساسية المباريات ويقوم بكل واجباته الدفاعية والهجومية".

وأضاف "محمد هاني عاد فقط أمام المقاصة لدقائق قليلة ولم يصل للفورمة المطلوبة وبالتأكيد هناك نقص في اللياقة البدنية".

ثلاثي أم ثنائي وسط؟

وتابع طه إسماعيل "اللعب يكون أفضل بلاعبين فقط في خط الوسط بوجود حمدي فتحي مع عمرو السولية في الأغلب، الأهم هو أن يدخل الأهلي بطريق 4-2-3-1 بوجود اثنين من عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج".

كيف يتغلب الأهلي على التكتل الدفاعي المتوقع لـ كايزر تشيفز؟

وأجاب طه إسماعيل "كايزر تشيفز يلعب بثلاثة مدافعين مع كثافة في وسط الملعب وكل الفريق يرتد للدفاع وهو ما سيحدث أمام الأهلي بالطبع وهناك أكثر من طريقة للتغلب على هذا التكتل"

وأضاف "أولا تقليل التحضير البطيء من الخلف والسرعة في التمرير مع التحرك الجيد بدون كرة، اللعب من علي الاطراف وزيادة عدد العرضيات استغلالا لاستفاقة محمد شريف في الرأسيات الآن وضروية الزيادة العديدة من الأجنحة ".

وتابع "الأسلوب الثالث هو التسديد من خارج منطقة الجزاء في بعض الأوقات مع المتابعة من الرباعي الهجومي حال ارتدادها وأخيرا الكرات الطويلة لأحد اللاعبين وقتها قد يحدث هفوة دفاعية لاستغلالها. لن تكون الطريقة الأساسية باللعب على الكرات الطويلة ولكنها أحد الأساليب لإيجاد هفوات دفاعية".

وأتم طه إسماعيل "أمام المقاصة شاهدنا كرة طولية من عمرو السولية إلى حسين الشحات ومنها لمحمد شريف، أمام المقاولون من بواليا إلى محمد شريف وفي مواجهة إنبي أيضا وجاء منها أول هدفين للأهلي".

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