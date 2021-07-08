كايزر تشيفز: الجميع متاح لنهائي دوري الأبطال ضد الأهلي

الخميس، 08 يوليه 2021 - 12:47

كتب : FilGoal

سمير نوركوفيتش - كايزر تشيفز - الوداد - دوري أبطال إفريقيا

يخوض كايزر تشيفز الجنوب إفريقي نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي بقائمة مكتملة.

ويلتقي الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب يوم 17 يوليو المقبل.

وأوضح فينا ماسوبا المتحدث الرسمي للنادي أنهم توصلوا لاتفاق مع اللاعبين الذين انتهت عقودهم بنهاية الموسم الجاري.

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الموسم ينتهي 30-6 ويمتلك النادي الجنوب إفريقي 8 لاعبين انتهت عقودهم. (طالع التفاصيل).

وقال ماسوبا في تصريحات نقلها موقع "Timeslive" الجنوب إفريقي: "الجميع متاح للمباراة النهائية".

وأضاف "هذا يعني أن هناك عمل، كل ما أملكه في أوراقي أن الجميع سيكون موجودا في النهائي، هذا كل ما لدي".

ووصل كايزر تشيفز لنهائي دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه.

وتفوق الفريق الجنوب إفريقي على الوداد المغربي في نصف النهائي بنتيجة 1-0 في مجموع المباراتين.

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