تقرير جنوب إفريقي: يوم حاسم لـ كايزر تشيفز.. 8 لاعبين تنتهي عقودهم اليوم

يعيش نادي كايرز تشيفز الجنوب إفريقي يوما حاسما، إذ تنتهي عقود 8 لاعبين اليوم الأربعاء، بنهاية شهر يونيو.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" اللاعبون هم: إتيوميلنج كوني – ليبوجانج مانيما – ويلارد كاتسندي – بروس بفوما – بيرنارد باركر – كجوتسو موليكو – خاما بيليات – راماهليوي مالاهيمبي.

ويمتلك الثنائي الأخير، خاما بيليات وراماهيلوي مالاهيمبي بندا يتيح للنادي تجديد التعاقد لموسم آخر.

وبالتالي سيغيب الـ 8 لاعبين عن مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا حال رفضوا التجديد أو البقاء للمباراة النهائية المقررة يوم 17 يوليو المقبل.

ووفقا لموقع "News24" الجنوب إفريقي فأن النادي حارب من أجل الإبقاء على لاعبيه خاصة في الـ 24 شهرا ماضيا، بعد إيقافه عن إتمام التعاقدات لمدة عامين.

وأضاف التقرير أن النادي بإمكانه الآن دخول سوق الانتقالات، وسيعمل ستيوارت باكستر المدير الفني الجديد على جلب الصفقات لتقوية الفريق.

وكان الموقع ذاته قد أشار إلى أن مسؤولو النادي يتوقعون تغييرات في الأسابيع المقبلة على مستوى القادمين والراحلين.

وكانت تقارير سابقة قد أوضحت أن باركر وكوني حارس المرمى، قد جددا عقديهما لمدة شهر واحد وهو ما يعني تواجدهما في المباراة النهائية لدوري الأبطال.

ووصل كايزر تشيفز إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.

ويلتقي الأهلي وكايزر تشيفز في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء يوم 17 يوليو المقبل.