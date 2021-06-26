"أمطر شباكهم وقسى عليهم" كيف تفاعلت صحف تونس مع فوز الأهلي على الترجي

السبت، 26 يونيو 2021 - 23:51

كتب : FilGoal

الأهلي - الترجي - طاهر محمد طاهر

كرر الأهلي فوزه على الترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ليتأهل لنهائي البطولة الإفريقية على حساب الفريق التونسي.

وفاز الأهلي على الترجي بثلاثة أهداف دون مقابل ليتفوق في مباراتي نصف النهائي بنتيجة 4-0. (طالع التفاصيل)

ليكون الأهلي قد فاز لأول مرة على الترجي ذهابا وإيابا في دوري أبطال إفريقيا بعدما انتصر عليه في رادس بهدف.

فكيف تفاعلت صحف تونس مع فوز الأهلي على الترجي؟

صحيفة تونس الرقمية نشرت الخبر وكتبت: الأهلي المصري يُمطر شباك الترجي ويقصيه من رابطة الأبطال الإفريقية.

أما صحيفة الصباح فكتبت: الأهلي يقسو على الترجي

بينما اكتفت صحيفة الشروق بعنوان: الترجي يغادر دوري أبطال إفريقيا

فيما علقت الجوهرة FM وكتبت: الأهلي يصعد إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي

ونشرت موزاييك FM الخبر وعنونت: الترجي الرياضي يودع دوري الأبطال

ويلعب الأهلي ضد كايرز تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

للتعرف على موعد وملعب المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا اضغط هنا

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